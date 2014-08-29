İkizleri TEOG ayırdı; adrese uygun olarak 128 km uzaktaki okul çıktı

On binlerce öğrencinin 2014-2015 döneminde eğitim göreceği okulları belirleyen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan skandallara bir yenisi İzmir’de eklendi.

Bornova Çamdibi’nde oturan ve doğdukları günden beri birbirlerinden ayrılmayan ikizler Muzaffer ile Sude Karaca, TEOG yüzünden ayrıldı.

Turan Gültekin'in Hürriyet'teki haberine göre, Muzaffer, 24 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa’daki Ferzent Bulum Anadolu Lisesi’ne yerleştirilirken; Sude, 128 kilometre ile İzmir’in en uzak ilçelerinden biri olan Karaburun’daki Çok Programlı Anadolu Lisesi yerleştirildi. Tercih döneminde 20’nin üzerinde okulu tek tek gezen, yerleştirme sonuçlarına isyan eden aile çözüm bulmak için kolları sıvadı.

İnce eleyip sık dokudu

Minibüsçülük yapan ve çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini söyleyen baba Bülent Karaca, “Çocuklarım Bornova’daki Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu’nda okudu. Şimdiye kadar hiç ayrılmadılar, bundan sonra da ayrılsınlar istemiyorduk. O yüzden her ikisine de aynı tercihleri yaptık. Tercih dönemi ilk olarak verilen broşürü en ince ayrıntısına kadar okudum. Daha sonra bir hafta boyunca işi gücü bırakıp yazacağımız bütün okulları tek tek gezdim. Okul çevresinden servisine varıncaya kadar her şeylerini inceledim. Çocuklar uzak bir yere gitmesinler diye çevremizdeki okullardan A Grubu’ndan 13, B Grubu’ndan da 4 okul, 3 ilçe seçtik” dedi.

Yazılmayan okul çıktı

Çocuklarının tercih ettikleri okullardan birine mutlaka yerleştirileceği umuduyla rahat ettiğini anlatan Bülent Karaca, “Nokta atışı olsun, çocuklar uzak bir yerlere gitmesinler diye yüzdeliği düşük birkaç okul da yazmıştık. Muzaffer yüzde 47’lik, Sude ise yüzde 52’lik dilimde yer aldı. Tercihler arasında bulunan ve yüzde 68’lik dilimde yer alan Kemalpaşa Ferzant Bulum Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmelerini beklerken sonuçları öğrenince şok olduk. Muzaffer, tercih listesinin son sıralarında bulunan Kemalpaşa’daki okula, Sude ise ne okul ne de ilçe tercihleri arasında olan, yazmadığımız Karaburun’daki Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmiş” diye konuştu.

Şimdi biz ne yapacağız

Kızını İzmir merkezindeki bir okula naklettirmek için dilekçe verdiğini ifade eden Bülent Karaca, “Bütün herkeste aynı şikayet var. Herkes kan ağlıyor. Okul ve kontenjan peşine düştük. Özel okula nakil yaptıracaklar gidecek ki yer açılsın, biz de çocuğumuzu aldıralım. Özel okula gidecek öğrenciler var ama nakiller açılmadığı için onlar gidemiyor, onlar gidemediği için kontenjan açılmıyor, bizler de çocuklarımızı naklettiremiyoruz. Bütün bunların yanında, okulların açılması beklenecek. Bu durumda 2-3 hafta çocuğumu buradan Karaburun’a nasıl götürüp getireceğim? Bu çocuk kaçta kalkacak, kaçta yatacak? Bunları düşünen yok!” diye isyan etti.

Sonuçlar açıklandığından bu yana çalışamadığını sözlerine ekleyen Karaca, “Minibüsü şoföre verdim, kontenjan peşinde koşturuyorum. Bu haftayı böyle geçirdik, haftaya da aynı şey olacak, yine Karaburun’a gidip yeni bir dilekçe vereceğim, okul bulana kadar bu böyle sürecek” dedi.

Çocuklarının hiç ayrılmadıklarını söyleyen anne Dilek Karaca ise, “Çocuklarım şimdi dedelerinin yanında. Sonuçları öğrenmek için telefon açtıklarında Sude hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bunlar ikiz, sürekli kavga etseler de ayrı kalamıyorlar. Sude Karaburun’a gidemeyeceğine göre yeni formül arıyoruz, ama bulamıyoruz, sıkıştık kaldık” diye konuştu.

Bakanlık: Adrese uygun

Karaburun’a hayatı boyunca hiç gitmediğini belirten Karaca, “Kemalpaşa’daki okulu yazarken, ‘En azından orayı kazanırlar, sonra bir yolunu bulur yakında bir okula nakil yaptırırız’ diye düşünmüştük. Şoku atlattıktan sonra nakil yaptırabilmek için mecburen Karaburun’a gittim. İzmir’de minibüsçülük yapıyorum ama hiç gitmemiştim. Git 1.5 saat, gel 2 saat 15 dakika. Ben gidip gelene kadar canım çıktı. El kadar çocuk nasıl gidip gelecek? Komik olanı da, sonuçları öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde karşılaştığımız yazı oldu. Sitede Sude ile ilgili sayfada, ‘Adrese uygun olarak yerleştirildi’ diye yazıyor. Çamdibi neresi, Karaburun neresi? Şaştık kaldık” görüşünü dile getirdi.