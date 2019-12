-İKİZLERİ SBS DE AYIRAMADI SAKARYA (A.A) - 29.07.2011 - Sakarya'da tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Pakize Pelin ve Ayşe Selin Üzbe kardeşler, Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) 494'er puan alarak, aynı liseye yerleşti. Öğretmen anne ve baba Aslı ve Dinçer Üzbe çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen tek yumurta ikizleri, 8. sınıflar düzeyinde girdikleri SBS'de derece yaparak İstanbul Erkek Lisesi'nde okumaya hak kazandı. Eğitim hayatları boyunca çoğunlukla sorulara aynı doğru ve yanlış cevapları veren ikizler, mayıs ayında yapılan SBS'de 100 sorudan 99'una doğru yanıt verdi. Özel Şahin İlköğretim Okulu'nda eğitim gören ikizler, bir Türkçe sorusuna ise aynı yanlış şıkkı işaretledi. SBS'de 494.827 puan alarak Türkiye 197.'si ve Sakarya 5.'si olan Pelin Üzbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşiyle birlikte aynı ders ve konuları çalıştığını ve zorlandıkları soruları beraber çözdüklerini söyledi. Beraber ders çalışmaları nedeniyle sınavlarda genel olarak aynı yanlışları ve aynı doğru cevapları verdiklerini anlatan Üzbe, ''Sürekli kardeşimle aynı okulda ve aynı sınıfta eğitim aldık. Hep aynı masada beraber ders çalışırdık. Bununla birlikte aynı dersin aynı konusuna çalışırdık. Böyle bir program yapmıştık kendimize. Derslerde zorlandığımız konuları beraber tartışarak çözüm buluyorduk'' diye konuştu. Sınavının güzel geçtiğini anlatan Üzbe, ''Aslında o sınav heyecanında kardeşiniz pek aklınıza gelmeyebiliyor bazen. Fakat sınav girişinde ve çıkışında hep aklımda vardı. Sürekli sınavının nasıl geçtiğini kendi kendime soruyordum. Geçmiş yıllarda da aynı sorulara aynı yanlış cevapları verme olayı başımıza geliyordu. Sınav notlarımız da zaten hemen hemen aynı oluyor. Sürekli beraber çalıştığımız için aynı cevapları veriyoruz. En büyük hedefim kardeşimle birlikte aynı üniversitede tıp okumak. Çalışmalarımızı bu yönde yapacağız'' dedi. 494.682 puan alarak Türkiye 219.'su olan Ayşe Selin Üzbe ise kardeşiyle her zaman birlikte ders çalıştığını ve sorulara benzer cevaplar verdiklerini anlattı. Üzbe, evde, okulda ve dışarıda kardeşiyle birlikte hareket ettiklerini belirterek, ''Sınav esnasında sorulara baktığımda, 'ben bu soruyu yapabilir miyim? Ya da Pelin bu soruyu yapabilir mi?' diye düşünüyordum. Kardeşimle genel olarak sorularla ilgili aynı şeyleri düşünüyorduk, bu şekilde de hemen hemen aynı puanı aldık'' diye konuştu. -''HER İKİSİ DE 'B' ŞIKKINI İŞARETLEYEREK AYNI ŞEKİLDE YANLIŞ YAPTI''- Öğretmen olan anne Aslı Üzbe ise çocuklarının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle öğretmenlere ve okul yöneticilerine. Çünkü bu başarıda emekler büyük. Çocuklarım da çok çalıştı, bazen fazla ders çalıştıklarını bile söylüyordum. Çocuklarımın hedefi de zaten İstanbul'du, buna da ulaştılar. Çocuklarım hep beraber çalışırdı. Bu yüzden yanlışları da doğruları da aynı oldu'' dedi. Baba Dinçer Üzbe de çocuklarının sınav günü farklı okullarda sınava girmelerine rağmen, aynı sorulara aynı yanlış cevapları verdiklerini söyledi. Çocuklarının sınavın ardından birbirlerini telefonla aradıklarını kaydeden Üzbe, ''Sınav sonrası hemen birbirlerini arayarak verdikleri cevapları kontrol ettiler. Verdikleri cevabın aynı olduğunu anladıklarında da doğru cevabı verdiklerini kabul ediyorlardı. Aynı yanlış cevapları vermeleri de ilginçtir. Mesela cevap 'C' şıkkı, her ikisi de 'B' şıkkını işaretleyerek aynı şekilde yanlış yaptı'' şeklinde konuştu. Özel Şahin İlköğretim Okulu Müdürü Turan Işık ise tek yumurta ikizi kardeşlerin başarılarının yanı sıra, ilginç tesadüflerle de dikkat çektiklerini ifade etti. Işık, 7. ve 8. sınıf SBS'de aynı derslerden birer yanlışı olan ikizlerin, işaretledikleri şıkların da aynı olduğunu belirterek, ''7. sınıfta sosyal bilgiler dersinden aynı soruyu yanlış yapan ikizlerimiz, 8. sınıftaki yanlışlarını ise Türkçe dersinden yaptı. Yine aynı soruda aynı yanlış şıkkı işaretleyerek, yanlış yapan ikizlerimiz İstanbul Erkek Lisesi'ne yerleşti. Aynı yanlış şıkkı seçmeleri herhalde tek yumurta olmalarının getirdiği bir duygusal bağ. İkizlerimizin yanı sıra, çok sayıda öğrencimiz de iyi puanlar alarak iyi liselere yerleşti'' dedi.