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İkizleri için pornoyu bıraktı

Jameson W Magazine'e verdiği röportajda pornoyu çocukları için bıraktığını açıkladı...

17 Kasım 2010 02:00

T24 - Dünyanın en ünlü porno yıldızlarından Jenna Jameson W Magazine'e verdiği röportajda pornoyu çocukları için bıraktığını açıkladı.

Jenna Jameson W Magazine'e verdiği röportajda "Çocuklarımın 'Benim annem porno yıldızıydı' demesini istemedim. İleride benim için 'Annem bizi çok sevdi ve bizim için her şeyini bırakıp bize baktı' diyeceklerini düşündüm. Bu yüzden de pornoyu bıraktım. Çocuk sahibi olmaya karar verdiğim an vazgeçtim bu işten. Maxim dergisinin kapağı için poz bile vermeyeceğim." dedi. 



Jameson sahibi olduğu porno imparatorluğunu 2006'da 30 milyon dolara Playboy'a sattığından beri boksör partneri Tito Ortiz ile beraber Kaliforniya sayfesinde sakin bir yaşam sürüyor.
"Burada Jenna Jameson değilim." diyen taze anne yaşadığı yerde sıradan bir anne olarak hayatına devam ettiğini söylüyor.



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