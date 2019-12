İkizlerden biri eşinden diğeri eski sevgiliden

T24 - Genç anne, aynı günde hem eski sevgilisi hem de kocasıyla birlikte oldu. Doğan ikizlere şüphe üzerine DNA testi yaptıran baba, yalnız birinin babası çıktı. Diğer bebeği nüfustan düşürdü. Bebek şu anda devlet korumasında.





İstanbul'da güvenlik görevlisi A. K. şüphelenip DNA testi yaptırdığı ikizlerinden birinin babasının bir başkası olduğunu öğrendi. Olay mahkemeye yansıyınca, anne C.K.'nin gündüz eski sevgilisiyle gece de eşiyle birlikte olduğu, her ikisinden birden hamile kaldığı Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı. Doktorların "Milyonda bir olur" dediği ve Türkiye'de ilk kez görülen olayın mağduru A.K. boşanma davası açtı ve kendisinden olmayan çocuğu da nüfusundan düşürdü. Öldürülme korkusu yaşayan Bitlisli anne ise her iki ailenin de kendisine 500 metreden fazla yaklaşmaması için mahkeme kararı çıkarttı.





Gündüzleri eve çağırdı



Filmlere taş çıkartacak olayların başlangıcı 6 yıl öncesine dayanıyor. Ailesinden sürekli baskı gören 24 yaşındaki C. K., 6 yıl önce Nevzat adındaki evli ve çocuklu bir erkekle aşk yaşamaya başladı. Durumu öğrenen ailesi de kızları bu ilişkiyi bitirir umuduyla C.'yi, görücü usulüyle A.K. ile nişanladı. Nişanlılığı boyunca çeşitli gerekçelerle tam 4 kez yüzük atan ve bu birlikteliği istemediğini sürekli söyleyen genç kız, sonunda babasının baskısına daha fazla direnemedi ve 2006 yılında A.K. ile dünya evine girdi. Ancak evlenmesine rağmen C.K., eski sevgilisiyle bağını hiç koparmadı ve kocası işe gittikten sonra sevgilisini eve çağırarak onunla birlikte olmaya devam etti. Evlendikten 15 gün sonra hamile kaldığını anlayan C.'nin ilk aklına gelen soru ise bebeğin babasının kim olduğuydu... C.K. 2006 yılı aralık ayında ikiz erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeklerden birine M. E. diğerine ise C. E. adı konuldu.





Komşularından öğrendi



Genç kadın bir ay sonra bebeklerden C.'nin, birlikte olmaya devam ettiği eski sevgilisi Nevzat'a benzediğini fark etti. Bunun üzerine paniğe kapıldı ve bir bahaneyle eşiyle arasında kavga çıkararak evi terk etti. Eşinin bebeklerini bırakarak evi terk etmesi üzerine komşularıyla konuşan koca A.K. aldatıldığını, evde olmadığı zamanlarda karısının eve başka bir erkek aldığını öğrendi. Şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra A.K., soluğu özel bir laboratuvarda alarak bebeklere DNA testi yaptırdı. Bu sırada C. K. eve döndü ama kocası test yaptırdığını ondan sakladı. Bir hafta sonra özel laboratuvardan gelen DNA testi sonucu genç babayı şoke etti. Zira ikiz bebeklerden M.E. yüzde 99.99 kendi çocuğuydu ancak C.E. başka birindendi!..





Sığınma ebine yerleşti



Şu ana kadar sadece ABD'de benzeri yaşanan olay karşısında ilk şoku atlatan A.K., kendisinden olduğunu öğrendiği çocuğunu alıp anne babasının yanına gönderdi. Kendisinden olmayan bebeği ve karısını ise evden kovdu. Kucağında bebeğiyle ortada kalan anne ise ailesine sığındı. Ancak babası da öz kızını ve torununu redderek sokağa attı. Bunun üzerine eski sevgilisi tarafından bir kadın sığınma evine yerleştirildi. Genç kadın, sığınma evinden 4 arkadaş ile eve çıkınca da bebek devlet korumasına alındı.





Adli tıp da onayladı



Koca A.K. ilk iş olarak boşanma davası açtı, kendisine ait olmayan çocuğu da nüfusundan düşürmek için talepte bulundu. Özel laboratuvarda yapılan DNA testini yeterli görmeyen mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Adli Tıp da aynı yönde görüş bildirince mahkeme baba A.K.'nin nüfusundan bebeği düşürdü. Çiftin boşanma davası 3 yıldır devam ederken, hem eşinin hem de kendi ailesinden ölüm tehditleri aldığını savunan C.K., mahkemeye başvurup koruma istedi. Bunun üzerine mahkeme her iki aile bireylerinin de C. K.'ye 6 ay boyunca 500 metreden fazla yaklaşmaması yönünde karar verdi.