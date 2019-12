İkizlerde kıskançlık

Soru: Merhaba benim 22 aylık ikiz erkek çocuklarım var. Biri bana çok düşkün bu yüzden de diğerine haksızlık yapmaktan korkuyorum. Mecburen bana düşkün olanla daha çok ilgileniyorum. Bu diğerinin psikolojisini etkiler mi?



Gönderen: Nevin Ç.



Cevap



Sayın Nevin Hanım,



İkiz çocuklara sahip olmak farklı ve zaman zaman da yorucu bir deneyim olabilir. Anne baba olarak her şeyi eşit paylaştırmak, eşit davranmak isteyebilirsiniz. Ancak eşit davranmak ya da ikizleri aynı olmaya zorlamak onların ayrı birer insan olduklarını kabul etmeyi engelleyebilir. Tek yumurta ikizleri fiziksel özellikler bakımından oldukça benzer görünseler de her birinin farklı kişilik özellikleri ve ilgi alanları vardır. İkizlerin farklı zamanlarda farklı ihtiyaçları olabilir ve buna saygı duyulmalıdır. İkizlerden biri üzülmesin ya da kıskanmasın diye diğerine ilgi göstermemek, haksızlık yaptığınızı düşünerek diğerini de ilginizden mahrum bırakmak ikizlerinizle ilişkinizi olumsuz etkileyebilir.



İkizlerin aynı anda aynı ihtiyaçları olmasını beklemek gerçekçi değildir. İkizleri aynı olarak kabul etmek kıyaslamayı ve beraberinde rekabet ortamını getirir. İkizlerden biri bu dönemde size daha düşkün olabilir, sizin ilginize daha çok ihtiyaç duyabilir. Bir zaman sonra da diğeri size yakın olmak isteyebilir. Bu nedenle haksızlık yaptığınızı düşünüp ilginizi azaltmaya çalışmak yerine ikizlerin farklı zamanlarda farklı ihtiyaçları olabileceğini düşünüp, bu ihtiyaçları elinizden geldiğince karşılamaya gayret göstermelisiniz.



Ancak eğer ikizlerden biri sizin tüm zamanınızı ve ilginizi aldığı için diğeri size yakın olmak istediği halde sizden uzaklaşmak zorunda kalıyorsa böyle bir durumda dengeyi sağlamanızı tavsiye ederiz. İkizleri kendi kişilikleri, alışkanlıkları, becerileri ve ihtiyaçları ile birlikte iki ayrı birey olarak algılamak kişiliklerinin gelişimi için önemlidir. İkizlere aynı kişilermiş gibi davranmak, her şeyi eşit paylaştırmak adına kendinizi zorlamak yerine bir anne olarak ikizlerinizin size ihtiyacı olduğunda onların yanında olmanız yeterlidir. İkizlerle sürekli birlikte olmak, ikisiyle de hep aynı oyunları oynamak, farklılıklarını göz ardı etmek kişilik gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Her ikisinin de aynı ve farklı olduğu yönleri bilip ona göre davranmanız, ilgi alanlarını desteklemeniz ikizlerinizin sosyal ve duygusal gelişimleri için önemlidir.



İkizlerinizle birlikte keyifli günler dileriz.