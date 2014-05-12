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Dünya

İkizler el ele tutuşarak doğdular

Anneler Günü'nde doğan ikizler ana rahminde nadir görülen bir durum nedeniyle yakın temas içinde bulunan ve sezaryenle doğan ikizler el ele dünyaya geldi

12 Mayıs 2014 18:01

ABD’de nadir olarak görülen ve monoamniyotik denilen ikizler el ele doğdu. İkizlere Jillian ve Jenna ismi verildi. Anneler  Günü’nde çocuklarını kucağına alan anne Sarah Thistletwaite, "Kızlarımın iyi olduğunu bilmek o kadar harika bir duygu ki kelimeler yetersiz kalıyor. Onları kucağıma almak ve iyi olduklarını bilmek harika bir şey." dedi.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre, aynı amniyotik sıvıyı ve plasentayı paylaşan bebeklerin durumu 10 bin hamilelikte görülen bir şey ve tıpta mono mono ismiyle anılıyor.

Ohio'daki Akron General Medical Centre'da doğan bebekler el ele doğdular. Anne Thistletwaite, kızlarının şimdiden birbirilerinin en iyi arkadaşı olduğunu, el ele tutuşarak doğmalarının harika bir şey olduğunu belirtti.

 

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