İkizinin katiliyle evlendi

Arjantin'de 22 yaşındaki genç bir kız, 2010 yılında ikiz kardeşini öldüren ve 13 yıl hapis cezası olan mahkumla evlendi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de sıradışı bir evlilik gerçekleşti. Arjantin medyasının yoğun ilgi gösterdiği evlilik töreni sadece 15-20 dakika sürdü. Evliliği sıradışı yapan ise, 22 yaşındaki Edith Casas'ın ikiz kız kardeşinin katiliyle nikah masasına oturması.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki Pico Truncado'daki evlilik dairesinde, Edith Casas, 2010 yılında ikiz kardeşini öldürdüğü için 13 yıl hapis cezası alan mahkum Victor Cingolani ile dünyaevine girdi.

Pico Truncado Evlilik Dairesi yetkilisi, nikah töreninin sadece 15-20 dakika sürdüğünü belirtti. Yetkili, nikah törenine damat Cingolani'nin akrabalarının katıldığını, gelinin yakın akrabalarının ise törende bulunmadığını söyledi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında evlenen Victor Cingolani, 2010 yılında cinayete kurban giden Johana Casas'ın akrabaları tarafından taş ve yumurta yağmuruna tutuldu.

İkiz kız kardeşinin katiliyle evlenen Edith Casas ise kendisini şu sözlerle savundu: "Victor'u sevdiğim için onunla bir aile kurmak istiyorum. Onun suçsuz olduğunu biliyorum. Kız kardeşimi öldüren gerçek suçlular bulunmalı ve cezalarını çekmeli" dedi.

Nikah töreni sonrası damat Victor Cingolani yeniden cezaevinin yolunu tuttu. Cingolani 2010 yılında işlediği cinayetten dolayı 13 yıl hapse mahkum edilmişti.

Edith Casas, ikiz kardeşinin katiliyle haftalar önce evlenmeyi planlıyordu. Edith Casas'ın annesi, kızının psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle, evliliğe tek başına karar veremeyecek durumda olduğunu belirterek dava açmıştı. Mahkemenin "evlenmeye engel yok" kararından sonra nikah töreni gerçekleşti.