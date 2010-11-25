İkizini karnında taşıyor

T24- Gaziantep'te yaklaşık 2,5 yıl önce yapışık ikiz olarak dünyaya gelen bebeklerden biri normal gelişimini sürdürürken, diğeri ise başı olmadan kardeşinin göğüs ve karnına yapışık olarak büyüdü.





Kilis'in Belenözü Köyü'nde oturan ve hala-dayı çocukları oldukları bildirilen Lüfiye İ. ve Ahmet İ, çiftinin yaklaşık 2,5 yıl önce Gaziantep'te bir hastanede, birinin beyni ve başı olmayan yapışık ikiz kız bebekleri dünyaya geldi.





Doğumun ardından yapışık ikizler Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Bu süre zarfında bebeklerden biri normal gelişimini sürdürürken, diğeri ise başı olmadan kardeşinin göğüs ve karnına yapışık olarak kol ve bacakları kardeşine göre daha az gelişebildi.



Ailesinin arayıp sormadığı bebeğe hastane personeli tarafından ''İlknur'' adı verildi. Maddi durumu iyi olmadığı öğrenilen ailesi tarafından alınmadığı için yaşamını hastanede sürdüren İlknur, ikizini giydiği kıyafetlerinin altında taşıyor.



Birinin yardımıyla veya herhangi bir yere tutunarak yürüyebilen küçük İlknur, elbisesinin altında gizlediği başı ve beyni olmayan ikizinden ayrılacağı günü bekliyor.



ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Tuncer, bu durumun tıpta en ender görülen hastalıklardan olduğunu ve yaklaşık 50 bin doğumda bir görüldüğünü söyledi.



Bizim hastamızın ise ikizinin beyni ve başı yok, ancak diğer organları var. Etik açıdan bunun bu şekilde olması biraz daha avantaj. Çünkü diğer yapışık bebek beyni sinir sistemi olmamasından dolayı ayrı bir şahıs kategorisinde olmuyor. Sadece bunu bir parazit ikiz olarak isimlendiriyoruz. Bundan dolayı ayrılması hukuki ve etik açıdan diğerlerine nazaran doktor ve işin içinde olanları rahatlatacak konumda.''



'Ayrılma şansı var'



Tuncer, hastalarının ayrılma şansının olduğunu ve bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, ''Ayrılma operasyonu sırasında çocuğun hayati organlarının da korunması gerekir çünkü bir damar aynı anda hem ikizi hem kendisini besliyor. O damarın ve sinirin uygun bir şekilde ayrılması lazım ki çocuğa kalan kısmında zarar ve bir fonksiyon kaybı oluşmasın'' dedi.



Bunların oluşmasını engellemek için dünyada tıbbi açıdan yapılabilecek hem radyolojik, hem görüntüleme yöntemleri ve hem de biyokimyasal tetkiklerin hepsini yaptıklarını anlatan Tuncer, ''Çocuğun anatomik detayını ortaya çıkarttık. Çocuğu ameliyata hazır hale getirdik. Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde ameliyatla ayrıştırmayı planlıyoruz. Ameliyatın başarı şansı diğer yapışık ikizlere göre daha yüksek'' diye konuştu.



Tuncer, hasta ilk geldiğinde ameliyat için ailesinden de gerekli izinleri aldıklarını, ayrıştırma işlemini çocuğun psikolojik yönden etkilenmemesi için daha fazla geciktirmek istemediklerini de ifade etti.







