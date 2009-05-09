İkizini 30 yıl karnında taşıdı

İnanılmaz olay İngiltere'de yaşandı. 30 yaşındaki tesisatçı Gavin Hyatt, göbek kısmında yakıcı bir acı hissetti.



Yüzeyden bakıldığında cildinin üzerinde hiçbir şey yoktu. Daha sonra göbeğinin yukarısında büyükçe bir şişlik hissetti. Dokunduğunda canı çok yandı. Neredeyse bayılacaktı.



O gece bir türlü uyuyamayan Gavin, ertesi sabah hemen bir doktora gitti. Doktor fıtığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi.



Dört çocuk babası olan Gavin eşi Kate ile bir hafta hastanede kaldı. Ancak Oxford John Radcliffe hastanesindeki ameliyat son dakikada iptal edildi ve Gavin ailesiyle eve döndü.



Ama daha sonra dayanılmaz acı göbek deliğinde yoğunlaşmaya başladı. Tişörtünü kaldırıp baktığında şişliğin derisini zorladığını ve bu yüzden kanama olduğunu gördü.



Hemen hastaneye koşan Gavin'in durumunu gören doktor şoke oldu ve hayatında böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.



Yapılan cerrahi müdahale sonucunda, sorunun genç adamın göbek deliğinden çıkmaya çalışan embriyo halindeki cansız ikizi olduğu ortaya çıktı.



30 yıldır onunlaydı



Gavin'in gelişmemiş embriyo halindeki cansız ikizi 30 yıldır genç adamın karnında duruyordu. Operasyonu yapan Doktor Joa Santos, ünlü 'Yaratık' (Alien) filmini hatırlatan inanılmaz olayın ardından, Gavin'in karnından çıkan embriyo ikizi cam bir kaba koydu.



Doktor Joa Santos, "Alien gibi bir şeydi. Gavin göbek deliğinden bir şeyin çıkmakta olduğunu söylediğinde gözümle görene kadar inanmamıştım" diyor ve ekliyor:



"Bu inanılmaz ve çok nadir meydana gelen bir olay. Gavin'in son dönemde kilosunda değişiklik olduğu için dışarı doğru itilmiş olmalı. Belli ki Gavin'ın kilosu yerindeyken küçük arkadaşı halinden gayet memnundu."



Uzmanlar, Gavin'in annesinin hamileliğinin ilk dönemlerinde henüz gelişemeden ölen ikizinin, 4 santimetrelik bir fetüs olarak, parazit gibi Gavin'in karnında kaldığını belirtiyor.



Daha önce Gavin'i tedavi eden doktorlar da bu şişkinliğin bir kist ya da kıl dönmesi olduğunu söylemişler.



'Küçük Gav' artık cam bir kapta



İkizini bir cam kaba koyup evde sakladığını söyleyen Gavin ona 'küçük Gav' adını koymuş.



1979 tarihli 'Yaratık' filminde de bir astronotun gövdesinden bir yaratık çıkıyordu.



1.80'lik tesisatçının gerçek hayattaki deneyimi ise bir ay süren acının ardından yaşandı.