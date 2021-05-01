İkizdere’de taş ocağına karşı direniş sürüyor: Köylüler kendilerini ağaçlara zincirledi, gözaltılar var

Rize İkizdere’de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağına karşı direnen köylüler jandarma müdahalesi ile karşılaştı. Sabah jandarmadan önce erken saatlerde vadide iş makinelerinin önünde bir araya gelen köylüler, iş makinesinin çalışma yapacağı yönde bulunan ağaçlara çıkarak kendilerini zincirledi. Ağaçlara kendini zincirleyenlerin çoğu kadın direnişçilerden olurken, İDEF İkizdere Dernekler Federasyonu 5'ten fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

“Lütfen herkes sesimizi duysun bize destek olsun”

Cumhuriyet'in haberine göre, ağaçtaki köylülerden Funda Baş, “Ağaca kendimizi zincirledik. Aşağıda olanları gözaltına almaya başladılar. İş makineleri çalışmaya başladı ama biz onların önünde duruyoruz. O yüzden bizi buradan indirmeden ilerleyemeyecek. Lütfen herkes sesimizi duysun bize destek olsun” diyerek çağrıda bulundu.

Direnişçilerden Asuman Fazlıoğlu da alanda bulunan diğer köylülerin vadiden zorla çıkarıldığını, kendilerini ağaçlara zincirleyen kadınların ağaçlardan zorla indirilmeye çalışıldığı, fenalaşan köylüler için alana ambulansların geldiği söyledi.

CHP’li Tanal: Orman içinde köylüler ile asker arasında adeta kovalamaca var

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da alana gelerek direnişilere destek verdi. Tanal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışma yeri ile insanların oturup sohbet ettikleri ve gözaltına alındıkları yer akşamlar arasında en az 500 metre mesafe olup orman içinde köylüler ile asker arasında adeta kovalamaca var” diye yazdı.