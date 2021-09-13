İkizdere'de keşif yapıldı, bilirkişi heyetine rapor hazırlaması için 30 gün verildi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı açılan dava sonucunda bugün bilirkişi heyeti keşif yaptı. İkizdereli yurttaşların avukatı Yakup Okumuşoğlu, "İster bizim lehimize olsun bu rapor, ister aleyhimize… Ama bizim lehimize olacaksa burası bu kadar zarar gördükten sonra gelecek adaleti biz alıp neremize koyarız?" dedi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise, "Ne olursa olsun biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadele edenlere olan desteklerimizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat tarafından projelendirilen Rize İyidere Lojistik Liman inşaatında kullanılması amacıyla İkizdere'deki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı yurttaşlar yürütmeyi durdurma istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava kapsamında bugün İskencedere'ye gelen bilirkişi heyeti keşif yaptı.

Keşfe yalnızca davacı yurttaşlar ve İkizderelilerin avukatı Yakup Okumuşoğlu katılabildi. Yaklaşık üç saat süren keşfin tamamlanmasının ardından raporun hazırlanması için bilirkişi heyetine 30 gün süre verildi.

"Geldiğimiz nokta artık oyalama noktasıdır"

Sahaya gelerek köylülere destek veren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün keşif olduğu için buraya geldik, mücadele devam ediyor ama öncesi de var tabii. Daha önce ilk çıktığı zaman da biz buraya gelmiştik açıklamalar yapmıştık. Ama bugün geldiğimiz nokta artık oyalama noktasıdır.

Süreci yayarak bir yandan bitirecekler bir yandan da 'yasal süreci takip ediyoruz' diyerek devam ettirmeye çalışıyorlar. Halbuki olması gereken madem bu işin keşfi olacak madem mahkeme süreci var inşaatların yapılmaması lazım. Her şey bittikten sonra, keşif sonuçlandırsanız mahkeme karar verse ne olacak? Doğayı geri mi getireceksiniz? Yok.

Son dönemlerde özellikle çevre mücadelelerine yapılan yöntemlerden bir tanesi. Aynısı biz sahil yolunda da gördük. O zaman da mahkeme süreçleri devam etti. Yol bitti. Mahkeme karar verdi, yol kaçak. Ne oldu şimdi, yolu yeniden mi sökülecek, doğa yeniden mi kazanacak?

"Siz doğayı nasıl geri getireceksiniz?"

Buradaki önemli olan eğer bir mahkeme süreci varsa inşaatın da durması gerekir. Şu an buradaki çalışmaların durması gerekir. Siz doğayı nasıl geri getireceksiniz? Hangi mahkeme kararıyla doğanın tekrar yeniden yerine gelmesini sağlayacaksınız? Mümkün değil.

Ama elbette mahkeme süreci önemlidir. Mahkemeden olumlu sonuç çıkmasını beklemek de önemlidir. Fakat şu ana kadar görmüş olduğum şey aslında yasaların, hükümetin, iş adamlarının ortaklaşa bir yağmanın içinde olduklarını, paydaş olduklarını görüyoruz. Herkesin herkesi beslediği ve sürdürdüğü bir sistem. Fakat ne olursa olsun biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadele edenlere olan desteklerimizi sürdüreceğiz."

"Burası bu kadar zarar gördükten sonra gelecek adaleti biz alıp neremize koyarız?"

Rize İdare Mahkemesi'nin keşfini değerlendiren avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu ise "Keşif usulü açısından bir sorun yok. Güzelce hepimiz konuştuk, dinlendi. İster bizim lehimize olsun bu rapor, ister bizim aleyhimize olsun bu rapor ama bizim lehimize olacaksa burası bu kadar zarar gördükten sonra gelecek adaleti biz alıp neremize koyarız?" dedi. (ANKA)