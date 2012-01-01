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Yaşam

İkiz uydulardan ilki yörüngede  ANKARA (A.A)

01 Ocak 2012 12:06

-İkiz uydulardan ilki yörüngede  ANKARA (A.A) - 01.01.2012 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) ikiz uydularından Grail-A, Ay'ın yörüngesine başarılı bir şekilde girdi. Grail-B'nin de bugün yörüngeye yerleşmesi öngörülüyor. Yer çekimini haritalandırma uydularının yapacağı ölçümlerin bilim adamlarına Ay'ın iç yapısı hakkında yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Grail-A ve Grail-B, veri toplamaya Mart ayında başlayacak. İki uzay aracı Eylül ayında Florida'daki Cape Canaveral üssünden tek bir roketle fırlatılmış, araçlar daha sonra roketten ayrılmış ve birbirlerinden bağımsız olarak Ay'a doğru yol almıştı.

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