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Dünya

İkiz oldukları için idamdan kurtuldular

Malezya'da yargılanan aynı yumurta ikizleri, suçu hangisinin işlediği ispatlanamayınca idam cezası almaktan kurtuldu

07 Şubat 2009 02:00

Malezya'da uyuşturucu kaçakçılığı davasıyla ilgili olarak yargılanan aynı yumurta ikizleri, suçu hangisinin işlediği ispatlanamayınca idam cezası almaktan kurtuldu.

New Strait Times gazetesi ve resmi Bernama ajansının haberlerine göre, 27 yaşındaki ikizler, Ağustos 2003'te, bir evde yüklü miktarda afyon ve marihuana bulunması üzerine tutuklandı. Ancak netlik kazanmayan nokta, bu evin anahtarının, ikizlerden hangisinde olduğuydu.  

Yetkililer, Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi'nde yargılanan ve birbirlerine tıpa tıp benzeyen ikizlerle ilgili olarak, evin anahtarının hangisinde bulunduğu konusunda ifade veremedi. İkiz kardeşler bunun üzerine idam cezası almaktan kurtulduve beraat etti.

Mahkemenin hakimi Zahara İbrahim, yanlış kişiyi darağacına gönderemeyeceğini belirterek, kararın, "emsalsiz" olduğunu söyledi.

İkizler, kararın okunmasının ardından gözyaşları içinde birbirlerini kucakladı. (AA)

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