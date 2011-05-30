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İKİZ KULELERE SALDIRI İSTANBUL'DA ORGANİZE EDİLMİŞ İSTANBUL (A.A)

30 Mayıs 2011 14:26

-İKİZ KULELERE SALDIRI İSTANBUL'DA ORGANİZE EDİLMİŞ İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 184. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım ile Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması davasınınkilerinin de aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan Hayrettin Ertekin, Ergün Poyraz ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan İsmail Yıldız, reddi hakim talebinde bulunacağını belirterek, daha önce de söz ettiği ve kendisinin başkanı olduğunu söylediği TULE adlı istihbarat örgütünü anlattı. Mahkemenin kendisine bu örgütle ilgili sorular sormadığını belirten Yıldız, Amerika'daki ikiz kulelere yapılan saldırının failinin de TULE olduğunu, saldırı planının da o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde organize edildiğini ileri sürdü. Yıldız'ın bu şekildeki beyanlarını sürdürmesi üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, ''Bitirin artık, sözünüzü keseceğim. Kimi reddediyorsunuz?'' diyerek talebi konusunda konuşması için uyarıda bulundu. Yıldız'ın, söylediklerinin talebiyle ilgili olduğunu belirtmesi üzerine Şengün, ''Talebine gelmiyorsun. Havalarda uçuyorsun. Talebinizi yazılı verin'' diyerek mikrofonunu kapattırdığı Yıldız'ı yerine oturttu. Duruşmada, Danıştay saldırısı davası Ankara'da görüldüğü dönemde sanıklardan Süleyman Esen'in avukatı olan Mehmet Ener, tanık olarak dinleniliyor.

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