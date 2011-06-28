-İKİZ KARDEŞLERDEN MADALYA YAĞMURU ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - Atina 2011 Özel Olimpiyatları Dünya Yaz Oyunları'nda, Türk sporculardan Burhan ve Orhan Arınık kardeşler, cimnastikte bugün 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam eden oyunlarda bugün Hellenikon Spor Salonu'nda cimnastik müsabakaları gerçekleştirildi. Ankaralı 15 yaşındaki ikiz Arınık kardeşler, yer, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfikste yarıştı. Burhan barfikste birinciliği elde ederek günün ilk madalyasının kazınırken, kardeşi Orhan ise ikinci sırada yer aldı. Paralelde ise Orhan ikinci, Burhan da kürsünün üçüncülük basamağında kendisine yer buldu. Orhan, kulplu beygirde gümüş madalyanın sahibi olurken, Burhan ise en iyiler arasında 6. sırada kaldı. Halka dalında ise Burhan kendi serisinde altın madalyayı boynuna takarken, Orhan bu dalın en iyileri arasında 6. sırada yer aldı. Atlama masasında, serisinde Burhan Arınık ikincilik kürsüsüne çıkarken, kardeşlerden Orhan ise kürsüden uzak kaldı. Orhan, yer aletinde ise gümüş madalya kazandı. Kardeşlerden Orhan Arınık, 6 alette topladığı puanlarla grubunun birincisi oldu. Burhan ise şampiyonada yarışan 70 sporcu arasında en iyi altıncı sporcu olarak yer aldı. -ANTRENÖR TUNA- Türkiye Özel Sporcular Cimnastik Takımı'nın antrenörü Munise Tuna, yaptığı açıklamada, ikiz kardeşleri 6 aydır çalıştırdığını belirterek, ''Onların yeteneğine şaşırmamak imkansız. Pek çok şeyi kısa süreli kamplarda öğrendiler ve şampiyonada da başarı ile uyguladılar. Zihinsel engelli sporculara şans tanındığında neleri başarabileceklerini ispatladılar'' diye konuştu. Öte yandan, bugün 11'li erkek futbol takımı grubunda İrlanda'yı 4-1 yenerken, 7'li karma takım ise Slovakya'ya 7-3 yenildi.