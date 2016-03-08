DNA testinde ortaya çıktı: İkiz bebek, iki baba!

Vietnam’da ikiz bebek sahibi çift, bebeklerinin birbirine benzemediğini ve hastanede karışıklık olmuş olabileceğini düşünerek DNA testi yaptırmaya karar verdi. Testten çıkan sonuçta bebeklerin annesinin aynı fakat babalarının farklı olduğu ortaya çıktı.

Independent gazetesinin haberine göre, Vietnam'ın kuzeyindeki Hoa Binh eyaletinde yaşayan çift, iki yaşına gelen çocuklarının birbirlerine hiç benzemediğini farkedince DNA testi yaptırmaya karar verdiler. Öyle ki çocuklardan biri gür ve dalgalı saçlara sahipken diğeri ise seyrek ve düz saçlıydı. Bebeklerin hastanede karıştırılmış olma ihtimalinden korkan çift hemen hastaneye başvurdu.

DNA testinin sonuçlarına göre; bebeklerin annesi aynı fakat babaları farklı kişilerdi. Farklı iki erkekten dünyaya gelen bu bebeklerin durumu ise oldukça nadir görülüyor. Vietnam'da ilk kez yaşanan bu duruma tıpta “Biparental twins” adı veriliyor. Annedeki yumurta ayrı spermler tarafından döllendiğinde ikizlerin farklı babalara sahip olması mümkün olabiliyor.

Kadının yumurtası 12-48 saat, erkeğin spermi ise 7-10 gün canlı kalabiliyor. Böylece bir kadın kısa süre içerisinde iki farklı kişiyle cinsel ilişki yaşadığında nadir görülen bu tür gebelikle karşılaşabilir.