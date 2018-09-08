İKİTELLİ'DE PLAZADA YANGIN -3

Bahar DEMİREL-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bulunan bir plazada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürüldü.

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Olay yerine İkitelli, Kocasinan, Sefaköy, Başakşehir ve Bağcılar\'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil atölyesi olduğu öğrenilen plazadaki yangın kısa sürede en üst katı kapladı. Binadan çıkan alev ve dumanlar ilçenin hemen her yerinden görüldü. Üst katta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven uzatarak yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

Alevli görüntü

08.09.2018 -14.58 Haber Kodu : 180908088

08.09.2018 - 15.00 Haber Kodu : 180908089_