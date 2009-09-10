İkitelli'de çevre felaketi

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin merkezi İkitelli'deki TIR garajıydı; 13 şoför araçlarının içinde sel sularına kapılarak can verdi. Bugün, arama ve enkaz kaldırma çalışması yapılan balçık içindeki bölgede bir çevre felaketi ortaya çıktı.

Araçlarda yüklü bulunan, selin etkisiyle çevreye dağılan ve içinde kimyasal madde bulunan varillerden zaman zaman kötü kokular yayılıyor.

Bazı yerlerde yol kenarlarına saçılan bu varillerin içindeki maddeyi almak isteyen vatandaşlara da ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Olası bir yangın ve patlama ihtimaline karşın itfaiye ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Enkaz kaldırma çalışması sürüyor

İstanbul'da su baskınına uğrayan yerlerden biri olan İkitelli'deki TIR parkında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Parktaki enkaz kaldırma çalışmaları, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Moloz yığınları, kepçelerle kamyonlara yüklenerek alan temizleniyor.

Hurdaya çıkan TIR parçaları da hurdacılar tarafından kamyonlara yükleniyor. TIR garajı çevresine çadır kuran Kızılay da burada çalışan personele yemek dağıtıyor.

Vatandaşlar da çalışmaları, güvenlik şeridinin akasından izliyor. Bu arada, araçlarda yüklü bulunan ve selin etkisiyle çevreye dağılan ve içinde kimyasal madde bulunan varillerden de zaman zaman kötü kokular yayılıyor.

Öte yandan, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nden Mahmutbey Taşocağı Caddesi'ne giden güzergahta çalışan ekipler, sel nedeniyle kapanan yolları açıyor.

Yoğun yağmur nedeniyle taşan Ayamama Deresi de kepçe yardımıyla derinleştiriliyor. Hasar gören elektrik direkleri de teknik personel tarafından onarılıyor. TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu da devam ediyor.