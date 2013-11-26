Organize sanayi bölgesinin içinde meslek lisesi açıldı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) kendi meslek lisesini açtı. Açılışta konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, organize sanayi bölgelerinin (OSB) kendi liselerini açıp, kendi programlarında, kendi buldukları öğretmenlerle eğitim vermelerini desteklediklerini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenli Meclisi'nin haberine göre, Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin resmi açılışı yapıldı. Açılışa Bakan Ergün'ün yanı sıra İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş katıldı.

'Meslek liselerini eski günlerine döndürdük'

Elinden bir iş gelmediği ve mesleği olmadığı için işsiz olmanın da büyük bir ızdırap olduğunu dile getiren Bakan Ergün, "Bu nedenle mesleki eğitim bir memleket meselesidir. Boşlanacak, ihmal edilecek bir mesele değildir. Maalesef 90'lı yıllarda meslek liseleri çok büyük yaralar aldı. Meslek liselerine gelenler azaldı. En zayıf öğrenciler buralara gelmeye başladı. İyi öğretmenler meslek liselerinden kaçtı. Bir mesleksizlik problemiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi çok şükür bunu tekrar tersine döndürmüş bulunuyoruz" diye konuştu.

Öğrenci başına nakdi destek

Bu konuda yeni yaklaşımlar getirdiklerini anlatan Ergün, "Dedik ki OSB'ler içinde meslek liseleri kurulsun, OSB'ler bunu kendileri işletsin, programı kendileri yapsın, bölümleri kendileri açsın, kendileri yönetsin, öğretmenini kendileri bulsun. Biz de devlet olarak öğrenci başına destek verelim. Ortalama 3 bin 500 lira öğrenci başına nakit destek veriyoruz. Bazı bölümlerde bu destek 5 bin liraya kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'İşçisin sen işçi kal' mantığını geride bıraktık'

Bakan Ergün, meslek lisesi öğrencilerinin artık önlerinin açık olduğunu belirterek, "Önceden Cem Karaca'nın şarkısında dediği gibi 'İşçisin sen işçi kal' deniliyordu. Meslek liselerinin ayağına taşlar bağlanmıştı. İnsanlık dışı bu uygulamaların hepsi Türkiye'de tarih oldu. Artık her insanımızın önü açıldı" dedi.

Türkiye'nin birçok organize sanayi bölgesinde İkitelli'deki modelin harekete geçtiğini aktaran Ergün, aynı modelle eğitime başlayan bir başka okulun açılışını da haftasonu Gaziantep'te yapacaklarını söyledi. Türkiye'de meslek lisesi konusunun artık ciddi bir şekilde ele alındığını ve ilerleme kaydedildiğini belirten Ergün, kendisinin de teknik lise mezunu olduğunu sözlerine ekledi.

OSB'ler için birçok davanın üstesinden gelindi

İçişleri Bakanı Muammer Güler ise kendisi için anlamlı ve heyecanlı bir açılış töreninde bulunduğunu belirterek, "2003 yılında İstanbul Valiliği görevine başladığımda İkitelli OSB'nin yapısal sıkıntıları ifade edildi. Başbakanımız bana buradaki bütün sorunların çözülmesi için tam yetkili olarak talimat verdi. İşe başlarken çok dava vardı. Herkes elele verdi. Çok önemli bir çalışma yapıldı. Onun için İkitelli OSB bir başarı öyküsüdür" diye konuştu.

Devletin ve İOSB'nin çok önemli bir imkanı öğrencilere sunduğunu belirten Güler, bunun karşılığını vermek için öğrencilerin çok çalışmalarını ve Türkiye'nin bu alandaki eleman ihtiyacını karşılamalarını umduğunu söyledi.

Aynı zamanda İkitelli OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı da olan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise İOSB'nin vakıflaşarak bir üniversite kurma vizyonuna sahip olduğunu kaydetti.

Çocuk işçiler

Ekim ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre, mesleki eğitim okullarından mezun olan, 16 yaşını doldurmuş çocukların uygun işlerde çalıştırılmasına izin verilmişti. Yönetmelikte, bu çocukların; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabileceği belirtilmişti.