İkişer gol, birer puan



Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Hacettepe ile Eskişehirspor, Ankara'da 2-2 berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Hacettepe ile Eskişehirspor, Ankara'da karşı karşıya geldi.



İkinci yarıda başarılı bir performans sergileyen Hacettepe, Ümit ve Tolga Seyhan'ın golleriyle 2-1 öne geçmesine rağmen Batuhan Karadeniz'in son dakikalarda gelen golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Hacettepe oldu. Ev sahibi takım fırsatlar yakalamasına rağmen kaleci Ivesa'yı aşmayı başaramadı.



40. dakikada Batuhan'ın yaptığı ortayla ceza sahası içinde topla buluşan Youla, kaleciyi mağlup ederek topu filelere gönderdi ve Eskişehirspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.



İkinci yarıya da iyi başlayan başkent ekibi, 60. dakikada Ümit'in penaltıdan attığı golle skora 1-1 eşitlik getirdi.



Rakibin kalesine daha etkili gelmeye başlayan Hacettepe, 66. dakikada Tolga Seyhan'ın topu filelerle buluşturmasıyla 2-1 öne geçti.



Karşılaşmanın son dakikalarında beraberlik için yüklenen Eskişehirspor, 87. dakikada Batuhan ile aradığı golü bularak skora 2-2 eşitlik getirdi.



Kalan sürede başka gol olmazken, maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.



HACETTEPE: 2 - ESKİŞEHİRSPOR: 2



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu, Mehmet Metin

Hacettepe: Ulaş, Orhan, Tolga, Baykal, Murat, Adnan, Tozo, Sandro, Olgay, Serkan, Patiyo

Eskişehirspor: Ivesa, Koray, Nadareviç, Tayfun, Emre Özkan, Bülent Ertuğrul, Emre Toraman, Serdar, Bülent Kocabey, Youla, Batuhan

Sarı kart: Dk. 38 Adnan (Hacettepe)

Goller: Dk. 40 Youla, Dk. 87 Batuhan (Eskişehirspor), Dk. 60 Ümit, Dk. 66 Tolga Seyhan (Hacettepe)





MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın 15. dakikasında Sandro'nun ceza sahasının dışından sert şutunda, top kalenin üstünden auta çıktı.



18. dakikada Patiyo'nun ceza sahasının sağından yaptığı ortada, Olgay topu kafayla Serkan'a indirdi. Serkan'ın penaltı noktasından yaptığı vuruşta, kaleci Ivesa'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.



40. dakikada Batuhan'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Youla, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısını Eskişehirspor 1-0 önde tamamladı.

