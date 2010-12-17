-''İKİNCİ YARI FARKLI BİR BEŞİKTAŞ OLACAK'' İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toraman, ikinci yarı farklı bir Beşiktaş'ın olacağını söyledi. İbrahim Toraman, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, sezona Süper Lig ve Avrupa kupalarında iyi başladıklarını belirterek, ''Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de iyi bir giriş yaptık. Her şey güzel gidiyordu. Ama yoğun maç temposunda istenmeyen kayıplar yaşadık. Moral olarak bizi etkiledi. Biraz geride kaldık. Son haftalarda toparlanma oldu. Kritik maçları kazandık. Moralimiz düzeldi. Yeniden havamızı yakaladık. Ancak yine de beklenmedik puan kayıpları oldu. Önemli oyuncuların sakatlanması bizi etkiledi. Ancak ikinci yarıda farklı bir Beşiktaş olacak. Yeni transferler olacak. Büyük isimler gelecek'' dedi. Transferleri gündemde olan Simao, Fernandes ve Almeida ile ilgili soruyu yanıtlaya tecrübeli oyuncu, ''Avrupa'da kendilerini kanıtlamış oyuncular. Beğendiğimiz oyuncular. Onları takımda görmek mutluluk verici olacak. Hem yönetime, hem başkana böyle transferleri kazandırdığı için teşekkür ediyorum. İkinci yarı bambaşka hava yakalayacağız. Gelecekler dünya yıldızı ve kaliteli isimler'' diye konuştu. -''KAPTANLIK GUTİ'YE YAKIŞIR''- Siyah-beyazlı oyuncu, kaptanlığı gündemde olan Guti'ye bunun yakışacağını dile getirdi. Bu konuda konuşmak istemediğini kaydeden İbrahim Toraman, ''Yönetimin, büyüklerimizin takdiridir. Guti sevdiğim bir oyuncu. Böyle bir şey düşünülmüşse yapılması gerekir. Guti'ye de yakışır. Kendini ispatlamış bir oyuncu. Benim bu konuda kötü düşüncem olmaz. Kamuoyunda konuşulmuşsa yapılması gerekir'' dedi. İbrahim Toraman, yeni yapılacak transferler sonrasında hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi kupası olduğunu ifade etti. Takım arkadaşı Ersan'ın çıkışı konusundaki soruyu da tecrübeli oyuncu, ''Yetenekli bir arkadaş. Çok çalışıp üstüne koyarsa daha başarılı olur. Genç arkadaşlar iki üç maç oynadığında farklı bir şekilde gösteriliyor. Ufak şeyler abartılıyor. Futbolcu için zararlı. Beklenti çok olursa zarar verir'' diye yanıtladı.