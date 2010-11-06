-İKİNCİ TURDA İYİ BAŞLANGIÇ TOKYO (A.A) - 06.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 2. tur (E) Grubundaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi. İlk sete çok iyi bir başlangıç yapan (A) Milli Takım, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Molanın ardından aradaki farkı iyice açan Türkiye karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Sırbistan, ikinci teknik moladan da 16-8 geride ayrıldı. (A) Milliler, bir ara 11 sayıya kadar çıkan farkı (11-22) kapatamayan Sırp ekibi karşısında ilk seti 25-19 önde bitirdi. (A) Milli Takım, ikinci sette de temposunu korudu. Hücumda Neslihan ve Neriman ile sayılar bulan Türkiye, blokta da son derece etkili olduğu setin ilk teknik molasını 8-5, ikinci teknik molasını ise 16-9 önde geçtiği seti 25-16 aldı. Üçüncü set de ilk iki setten farklı olmadı. Sırbistan, Türkiye karşısında ilk teknik molayı 8-2, ikinci teknik molayı ise 16-12 geride kapadı. Sırp ekibi, temposu biraz düşen rakibi karşısında ilk iki sete oranla daha çok sayı almayı başarsa da set 25-20 Türkiye'nin üstünlüğüyle bitti ve (A) Milli Takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Tokyo'da bulunan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve eşi Songül Çağlayan, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık ile birlikte izledi. Çağlayan, maçtan hemen önce Türk Milli Takımı'na çiçek verdi ve başarı diledi. (A) milli takım karşılaşmayı 3-0 kazanınca TVF Başkanı Karabıyık'a sarılarak sevincini paylaşan Çağlayan, sahaya inerek milli voleybolcularla fotoğraf çektirdi. Karşılaşmayı ayrıca Çağlayan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı ve Dış Ticaret Heyet Üyeleri de tribünlerden izledi. Salon: Yoyogi Hakemler: Philip Vereecke (Fransa) xxx, Omelio Castillo (Küba) xxx Sırbistan: Brakocevic xx, Molnar xx, Kdsmanovic xx, Ognjenovic x, Nikolic xx, Rasic x (Cebic xx, Malagurski x, Antonijevic x, Vesevic xx, Veljkovic xx) Türkiye: Eda xxx, Naz xxx, Neriman xxx, Bahar xxx, Neslihan xxx, Esra xxx (Gülden xxx, Gizem ?) Setler: (19-25, 16-25, 20-25) Süre: 66 dakika (23, 19, 24)