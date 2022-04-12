İkinci tur kampanyasına başlayan Macron, emeklilik yaşını yükseltme teklifinde geri adım atabileceğini söyledi

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Marine Le Pen ile karşı karşıya gelecek olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik yaşının 65’e çıkarılması teklifinden geri adım atabileceğine işaret etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Fransa’da Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasında gerçekleşecek seçim öncesi tartışmalı emeklilik yaşı da gündeme geldi.

Macron, emeklilik yaşının 65’e çıkarılması teklifiyle ilgili “Zamanlamayı değiştirmeye hazırım ve insanlar bu konuda endişeliye 2030’a kadar gerçekleştirmek zorunda değiliz” dedi. Macron, emeklilik yaşının 65 yerine 64’e de çıkarabileceğini söyledi.

Macron, görevdeki ilk beş yılında emeklilik reformları planını gündeme getirmiş, ülke çapında ciddi protestolarla karşılık bulmuştu.

Fransa’da mevcut emeklilik yaşı 62. Macron, nüfusun giderek daha uzun yaşadığını belirterek Fransa’nın çalışanların emeklilik ücretlerini karşıladığı sistemin reform olmadan dengede tutulamayacağını savunuyordu.

Aşırı sağcı aday Le Pen ise emeklilik yaşını, çalışmaya erken başlayanlar için, 60’a çekmeyi vadediyor.