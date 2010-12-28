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Spor

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ 5 OCAK'TA BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A)

28 Aralık 2010 13:11

-İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ 5 OCAK'TA BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - 2010-2011 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2011 tarihinde başlayacak.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ''ara transfer'' olarak da adlandırılan ikinci transfer dönemi 1 Şubat 2011'de sona erecek. Bu arada, ilk kez geçen sezon FIFA tarafından uygulanmaya başlanılan Transfer Eşleştirme Sistemi'nin kullanılması ve Uluslararası Transfer Sertifikalarının (ITC) elektronik olarak düzenlenmesinin FIFA talimatına girmesi sonucu geçiş dönemi sona erdi. 2010-2011 sezonu ile birlikte bu uygulamanın zorunlu hale gelmesi sonucu, Transfer Eşleştirme Sistemi eğitimi alarak sisteme dahil olmuş profesyonel liglerde mücadele eden tüm kulüplerin uluslararası profesyonel futbolcu transferlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirmeleri gerekecek. Sisteme dahil kulüplerin, Transfer Eşleştirme Sistemi kullanılmadan uluslararası profesyonel futbolcu transferi yapmaları mümkün olmayacak.

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