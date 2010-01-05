İkinci talihli de 7.5 milyon liralık çekini aldı

T24- Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan 4 talihliden ikincisi de ortaya çıktı.

Talihlinin, İstanbul Tuzla'da oturan evli, 2 çocuk babası bir inşaat işçisi olduğu ifade edildi.

Talihli adına bileti, Yapı Kredi Bankası İstanbul Topkapı Davutpaşa Şubesi Müdürü Yılmaz Özkan, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Muammer Çolak'tan aldı.

Gazetecilerin soruları üzerine Milli Piyango özel çekilişinin İstanbul talihlisi hakkında bilgi veren Özkan, talihlinin bu paraya ihtiyacı olan 40 yaşlarında, evli 2 çocuk babası, boya-badana gibi işlerle uğraşan bir inşaat işçisi olduğunu söyledi.

Talihlinin çok yakın bir arkadaşının akrabası olduğunu, kimseye güvenemediği için Tuzla'da oturmasına rağmen, daha uzak bir şube olan Davutpaşa şubesine geldiğini anlatan Özkan, kendisine geldiğinde son derece sakin olduğunu, hatta bu sakinliğine şaşırdıklarını ifade etti.

Talihlinin parayı nasıl değerlendireceğinin sorulması üzerine Özkan, talihlinin bir süre beklemek istediğini çok acil karar vermek istemediğini ancak bu parayla ailesine ve kardeşlerine yardımcı olacağını kaydetti.

Özkan, 7,5 milyon liranın günlük faizinin ne kadar olduğunun sorulması üzerine de, bunun yaklaşık 1500 lira civarında olduğunu bildirdi.