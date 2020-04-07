İkinci sanal Formula 1 'grand prix'sinin kazananı Leclerc

Ferrari pilotu Charles Leclerc, F1 sezonunun yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından düzenlenen ikinci 'Sanal Grand Prix'de rakiplerini domine ederek yeteneklerinin sadece asfaltla sınırlı olmadığını gösterdi.

Leclerc, Avustralya Albert's Park pistinde düzenlenen dijital yarışı kazandı.

İlki Bahreyn Grand Prix'i üzerinden oynanan etkinliğe ilgi yüksek olunca, Formula 1'in önemli isimleri de ikinci yarışta yer almaya karar verdi.

2019 versiyon video oyunu simülasyonu üzerinden düzenlenen ikinci yarışta pilotlar Avustralya'nın Albert Park Pisti üzerinden yarıştı. Seyircilerin sanal ortam üzerinden büyük ilgi gösterdiği yarışı Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.

22 yaşındaki Leclerc böylece ilk defa bir e-spor yarışını 1'inci olarak bitirdi. Formula 2 pilotu Christian Lundgaard ikinci olurken, Willams'tan George Russel yarışı üçüncü tamamladı.

Leclerc mücadelenin ardından, "İnanılmaz zorluydu" ifadesini kullandı.