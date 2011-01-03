İkinci Özerklik taslağının farkında mısınız?

T24 - Prof. Baskın Oran, Demokratik Toplum Kongresi'ne (DTK) atfen yayımlanan iki farklı "demokratik özerklik taslağı"nı irdeleyen önemli bir yazı kaleme aldı. Oran BDP'nin sitesindeki taslağın; Diyarbakır'da iki hafta önce toplanan DTK çalıştayına sunulan ve içerdiği "öz savunma güçleri", "Kürdistan hukuku", "Kürdistan diplomasisi", "ayrı bayrak", "Kürtçe'nin de resmi dil olarak tanınması", "komünal örgütlenme" gibi ifadeler nedeniyle büyük bir tartışma yaratan "demokratik özerklik taslağı"ndan çok daha önce yayımlandığına dikkat çekti. Üslup ve içerik açısından iki metin arasındaki büyük farkın nedenlerini sorgulayan Baskın Oran, ortaya çıkan çelişkiyi PKK-Kürt siyaseti hattındaki gelişmeler açısından yorumladı. Oran, "fevkalade farklı iki metnin, Kürtlerde artık tekel olayının sonu, çok sesliliğin başlaması demek olduğunu" vurguladı.

Türk dış politikası, milliyetçilik, az gelişmiş ülke milliyetçiliği, Türkiye'deki azınlıklar ve Kuzey Irak'taki Kürt devleti oluşumu üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Baskın Oran, DTK'nın "demokratik özerklik" taslağını yorumladı. "İkinci metnin farkında mısınız" diye soran Oran'ın Radikal İki'de yayımlanan (2 Ocak 2011) yazısı şöyle:







İkinci metnin farkında mısınız?



