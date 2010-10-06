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Politika

İKİNCİ OYLAMA TEKRARLANACAK TBMM (A.A)

06 Ekim 2010 21:15

-İKİNCİ OYLAMA TEKRARLANACAK TBMM (A.A) - 06.10.2010 - TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimin ikinci oylamasının tekrarlanacağını bildirdi. İkinci tur oylamada, Sayıştay Genel Kurulunca belirlenen adaylardan Rıdvan Güleç 1, Hicabi Dursun 263 ve Cavit Özkahraman 1 oy almıştı. Anayasal düzenlemeye göre en çok oy alan iki aday üçüncü oylamaya kalacağı; Güleç ile Özkahraman 1'er oy aldığı için birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Meral Akşener ara vermişti. Aranın ardından Başkanvekili Nevzat Pakdil oturumu yönetmeye başladı. Pakdil, Güleç ve Özkahraman 1'er oy aldığı için ikinci oylamanın tekrarlanacağını bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır ile BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan karara itiraz ettiler. Anadol, Pakdil'in tutumu konusunda usul tartışması yapılması yapılmasını talep etti. Genel Kurulda usul tartışması yapılıyor.

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