İkinci Lig Final Grubu'nda ikinci ayak başladı

Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu müsabakalarında ikinci tur heyecanı Antalya'da yapılan müsabakalarla başladı.



Final grubu ikinici turu Antalya’da başlayan Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde günün ilk müsabakası Kepez Erdal Öner Spor Salonu'nda oynandı.



TOFAŞ ile Bornova Belediyesi’ni karşı karşıya getiren maçta, rakibine göre daha üstün oyun ortaya koyan Bornova Belediyesi, ilk yarıyı 38-31 önde tamamladı.



İkinci yarıda da oyunu kontrol altında tutan Bornova Belediyesi, maçı 64-61 kazandı.



Günün ikinci maçında ise İTÜ ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Hücumda etkili olan Trabzonspor, ilk yarıyı 39-30 galip tamamladı.



İkinici yarıda da üstün oyununu sürdüren Trabzonspor, karşılaşmadan da 68-63 galip ayrıldı.



Final Grubu'nda bugün Bornova Belediyesi - Trabzonspor ve İTÜ - TOFAŞ müsabakaları yapılacak.



