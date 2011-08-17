İkinci kadın vali Yalova'ya

T24 - Yeni valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Kararname ile 23 valinin yeri değişti, Cumhuriyet Tarihi'nin ikinci kadın valisi de atanmış oldu.







Valiler Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte bir çok kenti etkileyecek değişiklikler de gerçekleşti.



Öne çıkan ilk değişiklik Cumhuriyet Tarihi'nde ikinci kez bir kadının vali olarak atanması oldu. Eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Esengül Civelek Yalova Valiliği’ne atandı.



Maliye kökenli Civelek, daha önce Türkiye Kalkınma Bankası genel müdür vekilliği yaptı. Müsteşarlık görevinden önce kadının statüsü genel müdürlüğü görevini yürüttü. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın "ilk" kadın müsteşarı ünvanına sahip.

Sezer istememişti



Türkiye'nin ilk kadın valisi, Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı döneminde Anavatan hükümeti tarafından atanmıştı. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın valisi olarak tarihe geçen Lale Aytaman, 1991-1995 yılları arasında Muğla'da görev yaptı. AKP de iktidara geldikten sonra kadın vali atama girişiminde bulunmuştu. 2005 yılında Kazan Kaymakamı Özlem Gevrek Bozkurt, Nevşehir valisi yapılmak istendi. Bozkurt'un kararnamesi zamanın Cumhurbaşkanı Sezer tarafından geri çevrilmişti.

Emniyet müdürü Eskişehir'den



Kararname ile Adana, Artvin, Denizli, Gaziantep, Gümüşhane, Şanlıurfa ve Yalova valileri merkeze alındı, Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar vekaleten yürüttüğü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne asaleten atandı.



Kılıçlar, 12 Haziran seçimleri için istifa eden ve AKP Kırıkkale Milletveklili olarak Meclis'e giren Oğuz Kağan Köksal yerine vekaleten bakan Mustafa Bahrettin Demirer'den temmuz ayında görevi yine vekaleten devralmıştı.



İŞTE LİSTE

- Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş Adana Valiliği'ne

- İller İdaresi Genel Müdürü Abdil Celil Öz Amasya Valiliği'ne

- Sancaktepe Kaymakamı Necmettin Kalkan Artvin Valiliği'ne

- Bayburt Valisi Kerem Al Aydın Valiliği'ne

- Başbakanlık Müşaviri Hasan İpek Bayburt Valiliği'ne

- Mülkiye Başmüfettişi Vahdettin Özcan Çankırı Valiliği'ne

- Erzincan Valisi Abdülkadir Demir Denizli Valiliği'ne

- Bursa Vali Yardımcısı Selman Yenigün Erzincan Valiliği'ne

- Merkez Valisi Kadir Koçdemir Eskişehir Valiliği'ne

- Zonguldak Valisi Erdal Ata Gaziantep Valiliği'ne

- İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Yusuf Mayda Gümüşhane Valiliği'ne

- Amasya Valisi Halil İbrahim Daşöz Manisa Valiliği'ne

- Manisa Valisi Celaleddin Güvenç Şanlıurfa Valiliği'ne

-Eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Esengül Civelek Yalova Valiliği’ne

-Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Erol Ayyıldız Zonguldak Valiliği'ne.





