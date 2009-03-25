İkinci iddianameden başlıklar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" soruşturmasına ilişkin 19'u tutuklu, 37'si tutuksuz 56 sanık hakkındaki 1909 sayfalık ikinci iddianameyi kabul etti.
Önemli suçlamaların yer aldığı iddianamede, AKP ve MHP'yi bölme, CHP lideri Deniz Baykal'ı devirme planları da yer alıyor.
Ümraniye’de bir gecekonduda ele geçirilen patlayıcı maddeler nedeniyle başlatılan ve "Ergenekon" adı verilerek genişletilen soruşturma kapsamında hazırlanan ikinci iddianamenin kabulüyle, ikinci dava da açılmış oldu.
Mahkeme, halen görülmekte olan "Ergenekon" davası ile ikinci davanın birleştirilmesi yönünde karar vermedi, duruşma tarihi 20 Temmuz 2009 olarak belirlendi.
12 şüpheli örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor.
Kim, ne ile suçlanıyor?
Mustafa Balbay: Devletin güvenliği ile ilgili bilgileri çalmak
Erol Mütercimler: Silahlı terör örgütüne üye olmak
Tuncay Özkan: TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs
Adil Serdar Saçan: Silahlı terör örgütü üyeliği
Ferda Paksüt: Terör örgütüne bilerek yardım
Levent Ersöz: Hükümeti ortadan kaldırma ve silahlı isyana teşvik
Cumhuriyet Çalışma Grubu: Darbeye zemin hazırlamak
Gürbüz Çapan: Örgüt üyeliği, silah bulundurmak
Emekli orgeneral Hurşit Tolon hakkındaki suçlamalar:
2863 Sayılı Kanuna Aykırılık
Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Etme
Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Açıklama
Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Temin Etme
Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma
Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma
Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme
Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek
Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek
Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma
Resmi Belgede Sahtecilik
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma
Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması
Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
Yargıç üzerinde nüfuz kullanmak
Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek
Emekli orgeneral Şener Eruygur hakkındaki suçlamalar:
2863 Sayılı Kanuna Aykırılık
Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Etme
Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Açıklama
Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Temin Etme
Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma
Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma
Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme
Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek
Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek
Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma
Resmi Belgede Sahtecilik
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma
Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması
Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
Yargıç üzerinde nüfuz kullanmak
Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek
CNNTürk, 19 tutuklu 56 şüpheliyi kapsayan Ergenekon Davası 2. İddianamesi'nin içeriğine dair başlıklar yayınladı.
İşte o başlıklar:
- Karargah Evleri ile ayrıntılı anlatımlar yer alıyor. Nasıl örgütlendikleri, bağlantıları bilgisi veriliyor.
- CHP lideri Deniz Baykal’ı devrilmeyi hedeflediği öne sürülüyor.
- AKP’yi bölme planları iddianamede yer alıyor.
- MHP'yi de bölme gayreti vardı. Yönetimi değiştirmeye çalışıyordu.
- Ergenekon'un AKP'yi kapatma davasına nüfuz etmeye çalıştığı öne sürülüyor.
- Hizbul Tahrir örgütü de iddianamede yer alıyor.
- Eldiven mod adlı darbe planı iddianamede yer alıyor.
- ‘Ayışığı’ ve ‘Sarıkız’ darbe planları da var ama soruşturulmuyor.
- Hurşit Tolon ve Şener Eruygur, sanık olarak yargılanacak.
- Ergenekon’un PKK-TİT-Hizbullah terör örgütlerine nüfus ettiği iddia ediliyor.
- Neriman Aydın’ın Hizbut Tahrir ile bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.
- ADD ile Cumhuriyet mitingleri arasında bağlantı irdeleniyor.
- Şemdin Sakık'ın Ergenekon ile bağlantılı olduğu anlatılıyor.
- Ergenekon'un CHP içerisinde muhalif kanatla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.
- Cumhuriyet Çalışma Grubu darbeye zemin hazırlıyordu.
- Ergenekon örgütü, medyaya ve iş dünyasına gözdağı verme çalışmaları yürüttü.
- Mustafa Balbay, devletin güvenliği ile ilgili bilgileri çalmak ve tahrip etmekle suçlanıyor.
- Ergenekon’un Kürt-Türk çatışması çıkarmak için zemin hazırlıyordu.
- Ergenekon terör örgütü naylon terör örgütü kurmayı hedefliyordu. TİT ve MLKP bu örgütlerden ikisi.
- MHP’nin 8. Kongresi, Ergenekon tarafından manipüle edildi.