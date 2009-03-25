İkinci iddianameden başlıklar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" soruşturmasına ilişkin 19'u tutuklu, 37'si tutuksuz 56 sanık hakkındaki 1909 sayfalık ikinci iddianameyi kabul etti.



Önemli suçlamaların yer aldığı iddianamede, AKP ve MHP'yi bölme, CHP lideri Deniz Baykal'ı devirme planları da yer alıyor.



Ümraniye’de bir gecekonduda ele geçirilen patlayıcı maddeler nedeniyle başlatılan ve "Ergenekon" adı verilerek genişletilen soruşturma kapsamında hazırlanan ikinci iddianamenin kabulüyle, ikinci dava da açılmış oldu.



Mahkeme, halen görülmekte olan "Ergenekon" davası ile ikinci davanın birleştirilmesi yönünde karar vermedi, duruşma tarihi 20 Temmuz 2009 olarak belirlendi.



12 şüpheli örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor.



Kim, ne ile suçlanıyor?



Mustafa Balbay: Devletin güvenliği ile ilgili bilgileri çalmak

Erol Mütercimler: Silahlı terör örgütüne üye olmak

Tuncay Özkan: TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs

Adil Serdar Saçan: Silahlı terör örgütü üyeliği

Ferda Paksüt: Terör örgütüne bilerek yardım

Levent Ersöz: Hükümeti ortadan kaldırma ve silahlı isyana teşvik

Cumhuriyet Çalışma Grubu: Darbeye zemin hazırlamak

Gürbüz Çapan: Örgüt üyeliği, silah bulundurmak



Emekli orgeneral Hurşit Tolon hakkındaki suçlamalar:



2863 Sayılı Kanuna Aykırılık

Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Etme

Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Açıklama

Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Temin Etme

Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma

Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma

Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme

Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek

Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma

Resmi Belgede Sahtecilik

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması

Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

Yargıç üzerinde nüfuz kullanmak

Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek



Emekli orgeneral Şener Eruygur hakkındaki suçlamalar:



2863 Sayılı Kanuna Aykırılık

Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Etme

Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Açıklama

Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Temin Etme

Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma

Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma

Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Belgeleri Temin Etme

Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek

Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma

Resmi Belgede Sahtecilik

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması

Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

Yargıç üzerinde nüfuz kullanmak

Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek



CNNTürk, 19 tutuklu 56 şüpheliyi kapsayan Ergenekon Davası 2. İddianamesi'nin içeriğine dair başlıklar yayınladı.



İşte o başlıklar:





- Karargah Evleri ile ayrıntılı anlatımlar yer alıyor. Nasıl örgütlendikleri, bağlantıları bilgisi veriliyor.

- CHP lideri Deniz Baykal’ı devrilmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

- AKP’yi bölme planları iddianamede yer alıyor.

- MHP'yi de bölme gayreti vardı. Yönetimi değiştirmeye çalışıyordu.

- Ergenekon'un AKP'yi kapatma davasına nüfuz etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

- Hizbul Tahrir örgütü de iddianamede yer alıyor.

- Eldiven mod adlı darbe planı iddianamede yer alıyor.

- ‘Ayışığı’ ve ‘Sarıkız’ darbe planları da var ama soruşturulmuyor.

- Hurşit Tolon ve Şener Eruygur, sanık olarak yargılanacak.

- Ergenekon’un PKK-TİT-Hizbullah terör örgütlerine nüfus ettiği iddia ediliyor.

- Neriman Aydın’ın Hizbut Tahrir ile bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.

- ADD ile Cumhuriyet mitingleri arasında bağlantı irdeleniyor.

- Şemdin Sakık'ın Ergenekon ile bağlantılı olduğu anlatılıyor.

- Ergenekon'un CHP içerisinde muhalif kanatla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

- Cumhuriyet Çalışma Grubu darbeye zemin hazırlıyordu.

- Ergenekon örgütü, medyaya ve iş dünyasına gözdağı verme çalışmaları yürüttü.

- Mustafa Balbay, devletin güvenliği ile ilgili bilgileri çalmak ve tahrip etmekle suçlanıyor.

- Ergenekon’un Kürt-Türk çatışması çıkarmak için zemin hazırlıyordu.

- Ergenekon terör örgütü naylon terör örgütü kurmayı hedefliyordu. TİT ve MLKP bu örgütlerden ikisi.

- MHP’nin 8. Kongresi, Ergenekon tarafından manipüle edildi.



