-İKİNCİ ''ERGENEKON'' DAVASININ 120. DURUŞMASI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 120. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay ile İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Mustafa Dönmez ve Ersin Gönenci ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, Odatv'ye yönelik operasyonun ardından tutuklanan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük de hazır bulundu. Duruşma, tutuklu sanık emekli Albay Levent Göktaş'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor.