İkinci Ergenekon davasında tahliye

İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından emekli bankacı Neriman Aydın tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taleplerin ardından alınan ara kararlar, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, dosya kapsamı, delil durumu ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, 3 yıldır tutuklu yargılanan Neriman Aydın'ın tahliyesine karar verdi. Neriman Aydın'ın, tutuklu yargılanan ağabeyi Kemal Aydın ile birlikte Kara Harp Okulu öğrencileriyle irtibat kurarak, ''Ergenekon'' örgütünün hedefleri doğrultusunda TSK'ya sızmaya çalıştığı iddia ediliyor.

