-İKİNCİ ERGENEKON DAVASINDA ÇELEBİ SORGULANDI İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Mehmet Ali Çelebi, çapraz sorgusunda savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in sorularını yanıtladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı Pekgüzel, bazı ses kayıtlarının dökümlerini okuyarak, Çelebi'ye, ''Siz Türk Silahlı Kuvvetlerini mi dinliyorsunuz, sanık Kemal Aydın'ın sözünü mü dinliyorsunuz?'' diye sordu. Çelebi de ''TSK'yı ne kadar dinlediğimi arz ettim. Bu görüşmelerde ağzımıza geleni konuşuyoruz'' dedi. Çelebi'nin avukatı Celal Ülgen'in, soruların suçlamayla ilgisi olmadığı şeklindeki itirazı üzerine savcı Pekgüzel, ''Suçlanma, TSK'ye sızma üzerine. Kuddusi Okkır'da ele geçirilen master planında örgütün her şekilde sızmasından söz ediliyor'' diye açıklamada bulundu. -AJANDADAKİ NOTLAR- Savcı Pekgüzel, Çelebi'ye ajandasındaki notlara ilişkin bazı sorular yönelterek, ''Bu ülkede öldürülecekler listesi, Tayyip iki nokta üst üste... Ben yazınızı okuyamıyorum. Bunu okur musunuz?'' dedi. Çelebi de ''Tabii ki okurum, ama siz bunu okutmakla kamuoyunda devletin saygınlığını lekeliyorsunuz'' şeklinde konuştu. Pekgüzel'in, okuyamadığını tekrar ederek, ''Tayyip ile ilgili aldığınız bu not nedir? Bu ülkede asılacaklar kimlerdir? Tayyip kimdir?'' sorularını yönelttiği Çelebi, ''Tayyip''in emekli bir büyüğü olduğunu ifade ederek, ''Sohbet esnasında aldığım notlardır. Adnan Menderes dönemine ilişkin konuştuk'' dedi. Bu notun da Türkiye Cumhuriyeti aleyhine bir delil olmadığını ifade eden Çelebi, ''Elinizde somut bir şey var mı, bunu yapacağıma dair?'' diye sordu. Pekgüzel'in, siyaset bilgisi notunun ne olduğuna ilişkin sorusuna karşılık da Çelebi, insanlarla yaptığı konuşmalardan aldığı notlar olduğunu söyledi. Savcı Pekgüzel, Çelebi'nin, ''Mustafa Kemal'i kullanın, ona kimse karşı duramaz'' şeklindeki notunu hatırlatarak, elde edilen dokümanlara bakıldığında Mustafa Kemal'i en çok kullanan örgütün Ergenekon olduğunu ifade etti. Çelebi de insanların Atatürk gibi yüce değerleri örnek almasını söylediğini dile getirdi. Pekgüzel'in, ''Tayyip Erdoğan standart... Nedir bu not?'' şeklindeki sorusuna da Çelebi, ''Herhalde bir haber, onunla ilgili eleştiri. Bunun davayla ne ilgisi var?'' yanıtını verdi. Savcı Pekgüzel de ''Hiçbir ilgisi yok diyorsunuz'' dedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Çelebi'nin çapraz sorgusuna ara vererek, duruşmayı 30 Eylül Perşembe gününe erteledi.