İkinci elde fiyatlar nasıl?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yaz aylarında bekledikleri hareketliliği bulamayan ikinci el otomobil galericileri, umutlarını yaklaşan Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerine bağladı.

Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, piyasalardaki dalgalanma ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle, normal şartlarda ''ikinci el'' otomobillerin en fazla satıldığı ilkbahar ve yaz aylarının büyük bölümünün satışlar açısından durgun geçtiğini söyledi.

LPG'li araçlar talep görüyor

Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışların, durgunluğun yanı sıra, otomobil tercihlerini de etkilediğine değinen Seyit, vatandaşların ''ikinci el''de daha çok LPG'li araçlara yöneldiklerini bildirdi. Bursa Oto-Koop'ta bazı modellerin ''ikinci el'' fiyatları ise şöyle:

En düşük En yüksek

Marka Model YTL YTL

Fiat Albea1.2 2005 15.000 16.000

Fiat Doğan SLX 1994 7.000 8.000

Fiat Poilo 1.4 2006 18.000 19.000

Ford Connect 2004 19.000 20.000

Ford Focus 1.6 2002 16.000 17.000

Ford Focus 1.6 2006 28.000 30.000

Opel Corsa 2000 12.000 12.500

Renauld Brodway 1995 7.000 7.500

Renauld Clio 2005 16.000 17.000

Volskwagen Passad 2005 53.000 55.000