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Ekonomi

İkinci elde fiyatlar nasıl?

İkinci el otomobil galericileri durgun geçen dönemin ardından Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde satışların artacağını ümit ediyor

03 Eylül 2008 03:00

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yaz aylarında bekledikleri hareketliliği bulamayan ikinci el otomobil galericileri, umutlarını yaklaşan Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerine bağladı.

 

Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, piyasalardaki dalgalanma ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle, normal şartlarda ''ikinci el'' otomobillerin en fazla satıldığı ilkbahar ve yaz aylarının büyük bölümünün satışlar açısından durgun geçtiğini söyledi.

 

LPG'li araçlar talep görüyor

 

Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışların, durgunluğun yanı sıra, otomobil tercihlerini de etkilediğine değinen Seyit, vatandaşların ''ikinci el''de daha çok LPG'li araçlara yöneldiklerini bildirdi. Bursa Oto-Koop'ta bazı modellerin ''ikinci el'' fiyatları ise şöyle:

 

                                                           En düşük          En yüksek

 

Marka                         Model                YTL                       YTL

 

Fiat Albea1.2               2005                15.000             16.000

Fiat Doğan SLX          1994                  7.000               8.000

Fiat Poilo 1.4               2006                18.000             19.000

Ford Connect              2004                19.000             20.000

Ford Focus 1.6            2002                16.000             17.000

Ford Focus 1.6            2006                28.000              30.000

Opel Corsa                  2000                12.000               12.500

Renauld Brodway       1995                  7.000                7.500

Renauld Clio                2005                16.000               17.000

Volskwagen Passad   2005                53.000               55.000         

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