İkinci elde canlanma umudu

ÖTV indiriminin ardından sıfır otomobil stoklarının tükenmesi nedeniyle talebin kaymaya başladığı ikinci el otomobil piyasasında, baharın da etkisiyle canlanma görüldüğü belirtildi.
Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, yaptığı açıklamada, ÖTV indirimi sonrasında sıfır otomobil satışlarında "patlama" yaşandığını anımsatarak, bir süredir stokların tükenmesine bağlı olarak talebin karşılanamadığını söyledi. Seyit, bu yüzden mevcut talebin ikinci el otomobillere kaydığına dikkati çekerek, ikinci el
piyasasının bu süreçten olumlu yönde etkilendiğini belirtti. Seyit, şunları kaydetti:
"Talebin ikinci el otomobillere kaydığı doğru. 'Az çok talep kayması var' diyebiliriz. Ancak, patlama boyutunda değil. Satışlar normal seyrinde. Tabi bunda baharın da etkisi var. Yaz mevsimine, dolayısıyla tatile otomobille girme eğilimi de satışlara yansıdı. Yalnız buradaki sorun, biz de satacak araç bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü, sıfır otomobil bulamayan araç sahipleri de ellerindeki aracı çıkarmama eğiliminde." Bursa Oto-Koop'ta bazı modellerin "ikinci el" fiyatları ise şöyle:
. . En düşük En yüksek
Marka Model (TL) (TL)
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Fiat Palio 1.2 2002 11.500 13.000
Fiat Uno 1.4 1999 7.000 8.000
Ford Fiesta TDI 1.4 2004 17.000 18.000
Ford Connet TDI 1.9 2005 17.000 19.000
Opel Vectra 1.6 2004 20.000 22.000
Opel Astra TDI 1.6 2006 23.000 24.500
Opel Corsa Cosmo 1.4 2003 16.000 18.000
Peugeot 2006 1.4 2005 15.000 16.000
Peugeot 307 TDI 1.4 2004 17.000 18.500
Peugeot 407 TDI 2.0 2006 32.000 34.000
Renault Clio 1.4 2001 11.000 12.500
Renault Megane 1.6 2002 16.000 17.000
Renault Clio HB 1.6 2001 12.000 13.500
Toyota Corolla 1.6 2000 11.000 12.500
Toyota Corolla XEI 1.6 1996 12.000 13.000
Toyota Avensis 1.6 2005 24.000 26.000