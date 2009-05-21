İkinci elde canlanma umudu

. . En düşük En yüksek

Marka Model (TL) (TL)

---------------------- ------- ---------- ----------

Fiat Palio 1.2 2002 11.500 13.000

Fiat Uno 1.4 1999 7.000 8.000

Ford Fiesta TDI 1.4 2004 17.000 18.000

Ford Connet TDI 1.9 2005 17.000 19.000

Opel Vectra 1.6 2004 20.000 22.000

Opel Astra TDI 1.6 2006 23.000 24.500

Opel Corsa Cosmo 1.4 2003 16.000 18.000

Peugeot 2006 1.4 2005 15.000 16.000

Peugeot 307 TDI 1.4 2004 17.000 18.500

Peugeot 407 TDI 2.0 2006 32.000 34.000

Renault Clio 1.4 2001 11.000 12.500

Renault Megane 1.6 2002 16.000 17.000

Renault Clio HB 1.6 2001 12.000 13.500

Toyota Corolla 1.6 2000 11.000 12.500

Toyota Corolla XEI 1.6 1996 12.000 13.000

Toyota Avensis 1.6 2005 24.000 26.000

Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, yaptığı açıklamada, ÖTV indirimi sonrasında sıfır otomobil satışlarında "patlama" yaşandığını anımsatarak, bir süredir stokların tükenmesine bağlı olarak talebin karşılanamadığını söyledi. Seyit, bu yüzden mevcut talebin ikinci el otomobillere kaydığına dikkati çekerek, ikinci elpiyasasının bu süreçten olumlu yönde etkilendiğini belirtti."Talebin ikinci el otomobillere kaydığı doğru. 'Az çok talep kayması var' diyebiliriz. Ancak, patlama boyutunda değil. Satışlar normal seyrinde. Tabi bunda baharın da etkisi var. Yaz mevsimine, dolayısıyla tatile otomobille girme eğilimi de satışlara yansıdı. Yalnız buradaki sorun, biz de satacak araç bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü, sıfır otomobil bulamayan araç sahipleri de ellerindeki aracı çıkarmama eğiliminde."