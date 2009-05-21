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Ekonomi

İkinci elde canlanma umudu

ÖTV indiriminin ardından sıfır otomobil stoklarının tükenmesi nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında, canlanma görüldü.

21 Mayıs 2009 03:00

ÖTV indiriminin ardından sıfır otomobil stoklarının tükenmesi nedeniyle talebin kaymaya başladığı ikinci el otomobil piyasasında, baharın da etkisiyle canlanma görüldüğü belirtildi.

Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, yaptığı açıklamada, ÖTV indirimi sonrasında sıfır otomobil satışlarında "patlama" yaşandığını anımsatarak, bir süredir stokların tükenmesine bağlı olarak talebin karşılanamadığını söyledi. Seyit, bu yüzden mevcut talebin ikinci el otomobillere kaydığına dikkati çekerek, ikinci el
piyasasının bu süreçten olumlu yönde etkilendiğini belirtti.

Seyit, şunları kaydetti:

"Talebin ikinci el otomobillere kaydığı doğru. 'Az çok talep kayması var' diyebiliriz. Ancak, patlama boyutunda değil. Satışlar normal seyrinde. Tabi bunda baharın da etkisi var. Yaz mevsimine, dolayısıyla tatile otomobille girme eğilimi de satışlara yansıdı. Yalnız buradaki sorun, biz de satacak araç bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü, sıfır otomobil bulamayan araç sahipleri de ellerindeki aracı çıkarmama eğiliminde."

Bursa Oto-Koop'ta bazı modellerin "ikinci el" fiyatları ise şöyle:

          .                         .         En düşük    En yüksek

         Marka                     Model       (TL)        (TL)

         ----------------------   -------   ----------   ----------

         Fiat Palio 1.2               2002       11.500       13.000

         Fiat Uno 1.4                 1999        7.000         8.000

         Ford Fiesta TDI 1.4      2004       17.000       18.000

         Ford Connet TDI 1.9    2005       17.000       19.000

         Opel Vectra 1.6             2004       20.000       22.000

         Opel Astra TDI 1.6        2006       23.000       24.500

         Opel Corsa Cosmo 1.4  2003       16.000       18.000

         Peugeot 2006 1.4           2005       15.000       16.000

         Peugeot 307 TDI 1.4     2004       17.000       18.500

         Peugeot 407 TDI 2.0     2006       32.000       34.000

         Renault Clio 1.4           2001       11.000       12.500

         Renault Megane 1.6     2002       16.000       17.000

         Renault Clio HB 1.6     2001       12.000       13.500

         Toyota Corolla 1.6        2000       11.000       12.500

         Toyota Corolla XEI 1.6 1996       12.000       13.000

         Toyota Avensis 1.6        2005       24.000       26.000


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