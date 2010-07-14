-İKİNCİ EL OTOMOBİL UYARISI ÇANAKKALE (A.A) - 14.07.2010 - Çanakkale Oto Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Ali Akçam, ikinci el araç alımında, otomobillerin mutlaka kontrolden geçirilmesi uyarısında bulundu. Akçam, yaz aylarının gelmesiyle, ikinci el otomobil alım ve satım piyasasında hareketlenme yaşandığını söyledi. İkinci el otomobil satın almak isteyenlerin, öncelikle esnaf penceresinden bakmalarını ve fiyatları bu şekilde değerlendirmeleri gerektiğine işaret eden Akçam, ''Özellikle küçük şehirlerde, bizler kimseye aldatmaca kandırmaca yapamayız. Oto kentlere gelen vatandaşımız, öncelikle aracın ekspertiz raporunu isteyecek. Oto bayileri, çok küçük fiyatlarla ekspertiz raporu veriyor. Vatandaş bu parayı vermek istemezse, sanayi sitelerindeki kaporta, boya ve motor ustalarına gidip, otomobillerini kontrolden geçirmelidir. Bu işlerde kimseye güven olmaz'' diye konuştu. Akçam, ekspertiz yaptıranların kendilerine verilen raporda, aracın değişeni olup olmadığı, boyanıp boyanmadığı ya da yürüyen aksamında bir problemi bulunup bulunmadığı konusunda bilgilenmiş olacağını bildirdi. Otomobilde sorun çıkmamasının ardından, kesinlikle noter satışı olmadan para ödenmemesi konusunda uyarı yapan Akçam, ''Para bir yana, mal ve noter satışı her zaman bir yana olsun. (Daha sonra satışını alırız) denildiği anda her türlü sorunla karşılaşmak mümkün. En güzeli işi en sağlam şekliyle yapmaktır'' dedi. Akçam, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla, insanların internet üzerinden ikinci el otomobil aramaya başladığını belirterek, şunları söyledi: ''İnternette insanlar kandırılıyor. İnternet sanal alemdir. İkinci el otomobil alınırken, internette görüp, karar verilmemeli ve kesinlikle kaparo ödenmemelidir. Tabii internet üzerinden normal şartlarda iş yapmak isteyenler de bulunuyor. İkinci el oto komisyoncuları olarak tavsiyemiz, internetten otomobil alacaklar araçları çok iyi incelesinler.''