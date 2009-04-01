İkinci el otomobil fiyatları yüzde 20 ucuzladı

Sıfır kilometre otomobillerde özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimiyle yaşanan fiyat düşüşü, ikinci el otomobillere de yüzde 20'ye ulaşan oranlarda yansımaya başladı. Daha önce 15 bin liraya aldıkları bir araca 12-15 bin lira arasında fiyat veren galeriler, ikinci el otomobillerin ucuzlamasıyla piyasanın canlandığını bildiriyor.



Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, 15 Marttan bu yana geçerli olan ÖTV indiriminin ardından yeni otomobil satışlarında inanılmaz hareketlilik yaşandığını söyledi.



İndirimden sonraki ilk hafta ikinci el sektöründe piyasanın tamamen durduğunu ifade eden Seyit, birçok galerinin satmak için aldığı otomobillerin elinde kalması nedeniyle zarar ettiğini dile getirdi. Genellikle galerilere sadece otomobilini satmak isteyenlerin geldiğini ifade eden Seyit, şunları söyledi:



"Eldekiler çıkmadan yenileri gelmeye başladı. Ancak son günlerde piyasa dengeyi buldu. ÖTV indirimi ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıdı, fiyatlar düştü. Satan çokken alıcı bulunmayınca ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 20'ye varan oranlarda düşüş oldu. Bizler, normalde 15 bin liraya aldığımız otomobile 12-13 bin lira arasında fiyat vermeye başladık. Çünkü satış fiyatlarımızı da geri çekmek zorunda kaldık. Özellikle 1600 cc'lik otomobillerde fiyat düşüklüğü yaşanıyor."



Seyit, birçok tüketicinin ikinci el otomobilini yüksek fiyattan satıp, yenisini ucuza almaya çalıştığını belirterek, piyasada ikinci el otomobil patlaması yaşandığı bir dönemde bunun mümkün olmadığını vurguladı.



Sıfır kilometre otomobillerde olduğunu gibi ikinci el otomobil satışlarında da canlanma yaşandığına değinen Seyit, şöyle konuştu:



"Seçimler bitti. Satışların daha da hareketlenmesini bekliyoruz. Düşen fiyatlar cazibeyi iyice artırdı. Şu anda en çok 10 ile 20 bin lira arasında satılan otomobiller ilgi görüyor. Fiyatların düşük kalması gerekiyor. Bu yüzden ÖTV indiriminin 3 ayla sınırlı kalmaması önemli. Yeni otomobiller ve ikinci elde fiyatlar ne kadar düşük olursa sıcak para döngüsü o kadar fazla olur. Bu durum, ekonomiye de olumlu yansır."



Seyit, 15 Hazirandan sonra ÖTV indiriminin kalkmasıyla fiyatların aniden yükseleceğine işaret ederek, bu durumda piyasanın tamamen tıkanacağını, bu yüzden yeni otomobillerde indirimin uzun vadeye yayılması gerektiğini bildirdi.



ÖTV indiriminden sonra Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı'nda bazı otomobillerin fiyatları şöyle değişti:



Otomobil ve modeli / Eski Fiyat (TL) / Yeni Fiyat (TL)



Peugeot 307 1.6 Dizel (2007) / 25-26 bin / 23 bin

Mini Cooper 1.6 Benzinli (2004) / 32 bin / 29 bin

Renault Megane Benzinli 1.6 (2004) / 23 bin / 20 bin

Hyundai Getz Benzinli (2005) / 15 bin / 13 bin

Honda Civic Benzinli (2005) / 25 bin / 21-22 bin

Opel Vectra benzinli 1.6 (2004) / 22 bin / 18,5 bin

Fiat Palio (2008) / 17 bin / 15 bin

Skoda Fabia (2004) / 17-18 bin / 14-15 bin

VW Golf 1.6 FSI (2006) / 30-32 bin / 26-28 bin

Toyota Avensis 1.6 / 27-28 bin / 24-25 bin

