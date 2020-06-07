İkinci el araçta en çok tercih edilen marka yine Volkswagen oldu

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası, bu yılın mayıs ayında da yine değişmedi ve Volkswagen oldu. Sıralama Renault, Ford, Fiat, Opel, Mercedes, BMW, Hyundai, Peugeot, Toyota şeklinde devam etti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce (ODD) INDICATA verilerine dayandırılarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.

Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 17, Nisan 2020'ye göre yüzde 38'lik artış kaydedildi.Bu yılın ilk 5 aylık döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet oldu.

En çok satılan 10 marka

Bu yılın mayıs ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 26 bin 532 adetle VW oldu.



VW'yi, 23 bin 94 adetle Renault ve 18 bin 512 adetle Ford takip etti. Bunları 17 bin 248 adetle Fiat, 10 bin 828 adetle Opel, 8 bin 806 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 752 adetle BMW, 8 bin 432 adetle Hyundai, 8 bin 142 adetle Peugeot ve 6 bin 564 adetle de Toyota izledi. Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 78'ini temsil etti.

Mayıs ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 40 gün olurken, en hızlı satılan marka 30 günle Ford oldu.En yavaş satılan ise 49 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.