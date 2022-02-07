İkinci el araç piyasasında yılın ikinci yarısı bekleniyor; 'Satışların geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde kapanmasını bekliyoruz'

Otomotiv sektörünün 2021’in son aylarında yaşanan döviz kuruna bağlı fiyat dalgalanmalarıyla duraklama sürecine girmesi ikinci el piyasasını da aynı yönde etkiledi. 2022 yılına da geçtiğimiz yılın ilk aylarında olduğu gibi yavaşlama ile başlayan ikinci el araç sektörü yılın ikinci yarısından umutlu.



2022 Ocak ayına da yavaş giriş yapan sektörün, yılın ikinci yarısından sonra ayağa kalkması bekleniyor. Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, "Nisan ayından itibaren ikinci el araç satışlarının yükselerek geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde kapanmasını bekliyoruz" dedi.

"İkinci el otomobil ticareti neredeyse durma noktasına geldi"

Bloomberg HT'nin haberine göre Uğur Sakarya, şöyle konuştu:

“2021 yılının ilk 6 ayında daralma yüzde 25 seviyesindeydi ancak yaz dönemi ile birlikte artan talep ve son çeyrekte kurdaki yükseliş sebebiyle adeta patlayan ikinci el satışları yılın toplamını toparlayarak son iki yılda olduğu gibi yine 6 milyon adetin üzerine çıkardı.

2021’in son çeyreğinde ikinci el satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 50 artış yakaladığı görüldü. Ancak aralık ayından sonra dolar kurunun önce yükselip sonra bir miktar gerilemesi satışları frenledi.

İkinci el otomobil ticareti neredeyse durma noktasına geldi ve 2021 yılı bir önceki seneye göre yüzde 7 daralma ile sonuçlandı. Değişken döviz kuruyla yükselen fiyatlar 2022’nin ilk ayında da tüketiciyi bekle-gör politikasına yöneltti. Ancak Nisan ayından itibaren ikinci el araç satışlarının yükselerek geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde kapanmasını bekliyoruz”

“Fiyatlarda görülmemiş hareket yaşandı, ocak ayı çok zayıf geçti”

İkinci el pazarının daralarak geçirdiği 2021 yılının ardından 2022’ye de durgun başladığını vurgulayan Uğur Sakarya, şöyle devam etti:

“İkinci el araç fiyatlarını da değerlendirdiğimiz zaman son 3 ayda daha önce görülmemiş seviyede bir hareketlilik görüyoruz.

2021 son çeyreğinde artan talep ve kur artışı ile ikinci el otomobil fiyatları bir ay içinde yüzde 70 yükseldi. Sonrasında Dövizdeki düşüşe paralel olarak yüzde 20-25 oranında geri geldiği görüldü. Fakat buna rağmen ocak ayında fiyatların geri gelmesi bile satışları hareketlendiremedi çünkü piyasada belirsizlik hâkim.

Alıcılar kurların biraz daha düşmesini beklerken, satıcılar ise kurlar yükselirse bir daha sattıkları aracın yerini dolduramayacaklarını düşünüyorlar. Bu sebeple Ocak ayı çok zayıf geçti. Aralık ayının yarısı kadar bile satış gerçekleşmedi”