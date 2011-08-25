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İkinci düzenek imha edildi HAKKARİ (A.A)

25 Ağustos 2011 17:25

-İkinci düzenek imha edildi HAKKARİ (A.A) - 25.08.2011 - Hakkari'de askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından aynı bölgede ikinci bir patlayıcı düzeneği daha bulundu.  Hakkari Valisi Muammer Türker, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına askeri personeli taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında, yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesinin ardından bölgede yapılan incelemelerde ikinci bir düzeneğin daha bulunduğunu söyledi.  Türker, ikinci patlayıcı düzeneğinin de bomba uzmanlarınca imha edildiğini bildirdi.   Öte yandan patlamanın etkisiyle minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 2 asker de helikopterle Van'a sevk edildi.  Olay sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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