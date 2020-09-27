"İkinci dalga sandığımızdan hızlı geliyor": Fransa'da 24 saatte 14 bin 412 Koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 14 bin 412 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Fransa'nın yetkili doktorlar birliği başkanı Patrick Bouet, "İkinci dalga düşündüğümüzden daha hızlı geliyor" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da son günlük Koronavirüs vaka sayısı 14 bin 412 oldu. Son 7 gün içinde 4 bin 200 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 763 kişinin yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Journal du Dimance isimli dergiye salgında son durumla ilgili açıklama yapan Fransa Doktorları Ulusal Konseyi Başkanı Patrick Douet, "İkinci dalga sandığımızdan daha hızlı geliyor" dedi ve Sağlık Bakanı Olivier Veran'ı şu sözlerle eleştirdi: "Eğer hiçbir şey değişmezse üç ya da dört hafta içinde Fransa genelinde bir salgın olacağı ve bunun sonbahar ve kış aylarında süreceğini söylemedi"

Fransa'da salgının en ağır seyrettiği bölgelerde önlemler sıkılaştırıldı.