İkinci dalga endişesi: Güney Kore'de yaklaşık iki ay sonra sonra günlük yeni Koronavirüs vakası arttı

Güney Kore, yaklaşık 50 gün sonra günlük yeni Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında artış gördü. Milyonlarca çocuğun okullara döndüğü ülkede bir günde 40 yeni koronavirüs vakası görülmesi yeni bir dalga oluşabileceği kaygısına neden oldu.

Güney Kore'de dün yaşanan günlük yeni vaka artışı, 50 günün en yüksek artışı oldu.

Kore Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Çarşamba günkü verilerine göre ülkede toplam 11.265 vaka, 269 can kaybı var.

Yeni vakaların dördü hariç hepsi Seul’da görüldü. Vakalardan üçü uluslararası seyahat edenlerle bağlantılı.