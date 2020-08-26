İkinci dalga endişesi artıyor: İspanya'da son 24 saatte 3 bin 594 vaka

İspanya'da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 594 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 419 bin 849’e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 594 kişinin korona virüs testlerinin pozitif sonuç verdiği ve 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 419 bin 849’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 971’e ulaştı.

İspanya’da 21 Temmuz'da karantina önlemlerinin gevşetilmesinden önceki 7 günde toplam bin 668 vaka ve 27 ölüm kaydedilmişti. Son 7 günde ise toplam 41 bin 287 pozitif vaka ve 129 ölüm gerçekleştiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan veriler bir kez daha İspanya’da salgından en çok etkilenen bölgenin Madrid olduğunu gösterdi. Madrid'de son 24 saatte bin 513 vaka tespit edildiği ifade edildi. Madrid Bölge Başkanı Isabel Diaz Ayuso, karantina uygulanmayacağını ancak yeni bir alarm durumuna geçilebileceğini belirtti.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün yaptığı açıklamada, tehdit edici bir şekilde yeniden yükselen ikinci bir dalga ile karşı karşıya olduklarını ifade etmişti.