İkinci çeyrekte istihdam geçen yıla göre yüzde 2.7 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2.7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2020 dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayınladı. Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi yüzde 2.7 azaldı.

Alt sektörlere bakıldığında sanayi sektöründe istihdam endeks yüzde 1.5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 9 azaldı. Ticaret ve hizmet sektörleri de geçen yıla göre istihdamın düştüğü sektörler oldu, endeks yüzde 4 düştü.

Toplamda çalışılan süre düştü

Toplamda çalışılan saat endeksi sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29.3 geriledi. En büyük düşüş yüzde 31.4 ile ticaret ve hizmet sektörlerinde görülürken, sanayi sektörü yüzde 26.7, inşaat sektörü ise yüzde 25.4 toplamda daha az saat çalıştı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 29,4, inşaat sektöründe yüzde 22,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 30,5 arttı.

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