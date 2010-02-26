İkinci Balyoz dalgası: 18 asker gözaltında

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Konya Jandarma Komutanı da ifade veriyor

'Balyoz Harekât Planı'nın 'Sakal' ve 'Çarşaf' aşamaları

İlk Balyoz dalgasında tutuklanan ve serbest bırakılan isimler

"Balyoz Harekât Planı" soruşturması çerçevesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonlar sonrası bugün (26 Şubat 2010) ikinci bir "gözaltı dalgası" yaşandı.13 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 18 asker gözaltına alınırken, gözaltına alınan askerlerin 1'i emekli astsubay çavuş, 13'ü muvazzaf astsubay ve 4'ü de muvazzaf subay olduğu belirtildi.Gözaltına alınan askerlerin isimlerinin "Balyoz Harekât Planı"nın aşamalarını oluşturan "Çarşaf" ve "Sakal" planlarında geçtiği belirtiliyor.Konya İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Özçoban da soruşturma kapsamında yakalandı. Yıllık izinde olan Kurmay Albay Özçoban'ın davet üzerine komutanlığa geldiği ve ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Gözaltına alınan askerlerin evlerinde aramalar yapılırken bu İstanbul'a getiriken askerlerden 17 muvazzaf askerin Beşiktaş’taki Merkez Komutanlı’ğına, 1 emekli subayın ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirileceği ifade edildi.Balyoz soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden bazıları şöyle: Üsteğmen Erdinç Atik (Batman Jandarma Bölge komutanlığı), Astsubay Abdil Akça (Batman Jandarma Komutanlığı), Astsubay İmdat Solak (Şırnak Jandarma), Astsubay Mutsafa Kelleci (Jandarma-Diyarbakır), Astsubay Selahattin Gözmen (Jardarma-Diyarbakır Silvan) , Astsubay Musa Faris (Jandarma-Mardin), Astsubay Fikret Coşkun (Elazığ-Karakoçan)"Balyoz" darbe planında geçen "Çarşaf" planı Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Topuz'a atfediliyor. "Sakal" planı ise Jandarma Binbaşı Hüseyin Özçoban'ın hazırladığı öne sürülüyor.İddiaya göre; "Çarşaf"ta Fatih, "Sakal" planında ise Beyazıt Camii'nde bombalı saldırılar düzenlenmesi öngörülüyor. Amaç önce bombalama yapıp sonra da kalabalığı kışkırtmak.Planlara göre çeşitli timler oluşturalacak. Buna göre keşif, patlayıcı temini, patlatma ve kışkırtma eylemlerini önceden belirlenen ayrı ayrı timler gerçekleştirecek.Planlar uyarınca eylemlerden sonra televizyonlarda kimlerin yorum yapacağı bile önceden kararlaştırılacak."Balyoz Harekât Planı" soruşturmasının ilk dalgasında gözaltına alınan 48 askerin 31'i tutuklanmış, 17'si serbest kalmıştı. O isimler şöyle:Tuğamiral Aziz Çakmak, Tuğamiral Turgay Erdağ, Tümgeneral İhsan Balabanlı, Tümgeneral Bekir Memiş, Tümamiral Cem Ramazan Gürdeniz, Tümamiral Semih Çetin, Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, Emekli Koramiral Ali Feyyaz Öğütçü, Emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol, Emekli Tuğgeneral İzzet Ocak, Eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi Başkanı emekli Tuğgeneral Süha Tanyeli, Emekli Tümamiral Özür Karabulut, Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Kurmay Albay Ali Rıza Sözen, Kurmay Albay Ali Türkşen, Albay Abdullah Zafer Arısoy, Albay Hasan Basri Aslan, Albay Yüksel Gürcan, Yarbay Hanifi Yıldırım, Yarbay Levent Çehreli,- Yarbay Ertuğrul Uçar, Yarbay Taylan Çakır, Albay Recep Yıldız, Albay Mustafa Öncel, Albay Murat Özçelik, Emekli Kurmay Albay Ümit Özcan, Emekli Albay Kubilay Aktaş, Emekli Albay Emin Küçükkılıç, Emekli Albay Suat Aytın, Emekli Albay Ali İhsan Çavdaroğlu,- Emekli Albay Bülent Tunçalp.Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, Emekli Oramiral Özden Örnek, Emekli Orgeneral Ergin Saygun, Emekli Korgeneral Ayhan Taş, Emekli Koramiral Lütfi Sancar, Emekli Tuğgeneral Ahmet Baki Erdoğan, Emekli Tuğgeneral Gaffur Aksu, Emekli Tuğamiral Engin Baykal, Kurmay Albay Muharrem Nuri Alacalı, Albay Mehmet Yoleri, Albay Cengiz Köylü, Albay Tayfun Duman, Emekli Kurmay Albay Ahmet Metin Dikici, Emekli Albay Yusuf Ziya Toker, Emekli Albay Musa İstek, Emekli Albay Mustafa Çalış, Emekli Astsubay Arif Erşan.