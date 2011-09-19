-İkinci "Ergenekon"da tutuklu sanıkların savunmaları alındı İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında, 20 Temmuz 2009'da gerçekleştirilen ilk duruşmasının ardından geçen bu zamana kadar, 35 kişinin savunmasını alan mahkeme, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına geçti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, çapraz sorgusu yapılan tutuklu sanıklardan Oğuz Bulut'a, savcı Mehmet Ali Pekgüzel, ''Savunmanızda iki adet el bombasını süs eşyası olarak kullanmak amacıyla Sivas'ta çingenelerden aldığınızı beyan ettiniz. MKE ile yapılan yazışmalarda bombalardan birinin Emniyet Genel Müdürlüğü, diğerinin Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verilen kafile numaralarını taşıdıkları anlaşıldı. Benim bildiğim çingeneler bohçacılık, falcılık gibi işler yaparlar, böyle işler yapmazlar'' dedi. Bu konudaki pişmanlığını önceden de dile getirdiğini belirten Bulut, ''Hatamdır, cahilliğimdir. Ama süs tavuğu almak için gittiğim çingene bana bu bombaları gösterip patlayıcı özelliği olmadığını söyleyince aldım'' dedi. Savcı Pekgüzel'in, İbrahim Şahin ve Muzaffer Tekin ile ilgili telefonda arama olayına ilişkin ifadelerinde çelişki olduğunu söylemesi üzerine Bulut, İbrahim Şahin'in yanındayken telefon geldiğini, ancak kulaklıkları takılı olmadığı için telefonu kendisine verdiğini anlattı. Muzafer Tekin'i tanımadığını belirten Bulut, ''Bana Emniyet'te sohbet sırasında Ergenekon'dan kimleri tanıdığım sorulunca samimiyetle bildiğim her şeyi anlatmak için Muzaffer Tekin'den gelen telefonu anlattım. Ama 4-5 yıl önceki görüşmeyi tam olarak hatırlayamam. Tekin mi aradı, Şahin mi aradı, bilemiyorum'' dedi. Pekgüzel'in ''Sivas'taki adresinizde yapılan aramada Cumhuriyet Üniversitesinin bazı öğretim üyelerinin isimlerinin yanında 'solcu, teşkilatla ilişkisi kötü' şeklinde kişiler hakkında araştırma yapıldığını gösteren listeler var. Bu listeler nasıl hazırlandı, istihbarat çalışması mı yaptınız?'' sorusuna Bulut, ''Sivas Ülkü Ocakları başkanıyken dergi çıkarıyorduk. Bu dergiyi kimlere satacağımızla ilgili liste. Cumhuriyet Üniversitesindeki öğretim üyelerinin yüzde 80'i CHP'lidir. Ülkü Ocaklarının dergisini almazlar. Gidip de terslenmeyelim diye bu liste hazırlanmıştır'' yanıtını verdi. Darbeye teşebbüs ile suçlandığını belirten Bulut, ''Ülkücüyüm, solculukla ilgim yok, ama şimdi 'Ergenekon'da aynı davadan yargılanıyorum. Biz 12 Eylül işkencelerinden geçen ülkücülerin anlattıklarıyla büyüdük. Ordu, askerimiz, subayımız bizimdir, ama hiçbir ülkücü darbeyi tasvip etmez'' diye konuştu. Bulut, savcı Nihat Taşkın'ın sorusu üzerine de ''ülkücü militan'' diye bir kavram olmadığını belirterek, ''İnsanların ülkücü olunca, havaya girmek için uydurduğu lüzumsuz şeyler'' dedi. Bulut'un çapraz sorgu sırasında söz alan İbrahim Şahin, emniyette el bombalarını kendisinden aldığı yönünde ifade vermesinin istenilip istenilmediğini açıklamasını isteyerek, ''Sivas polisi size birlikte çalışma teklif etti mi?'' diye sordu. Bulut da gözaltına alınınca Sivas emniyetindeki yetkililerin, ''Bombaları İbrahim Şahin'den aldığını söyle. O zaman tutuklanmazsın bile. Serbest kalırsın'' dediklerini, ancak kendisinin kabul etmediğini iddia etti. Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun, bu konuyu neden şimdiye kadar söylemediğini sorması üzerine Bulut, ''Oradaki arkadaşlar, kötü niyetle söylemediler bunları. 'Eğer bu bombaları İbrahim Şahin'den aldıysan suçu üstlenme. İtiraf et. Gerçeği anlat' şeklinde yardımcı olmak istediler'' yanıtını verdi. Duruşmada, Bulut'un çapraz sorgusunun yapılmasının ardından tutuklu sanıkların sorgu ve savunmalarının alınması tamamlanmış oldu. Duruşmaların başladığı 20 Temmuz 2009'dan bu yana görülen 131 celsede, tutuksuz sanık Arif Doğan ile tutuklu sanıklar Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, İbrahim Şahin, Levent Ersöz ve Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun da aralarında bulunduğu 35 kişinin savunması alındı. Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. Duruşmada, ilk olarak tutuksuz sanıklardan Fahri Kepek'in savunması alınıyor.