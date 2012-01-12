-İkinci "Ergenekon" davasının 149. duruşması başladı İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 149. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan küçük salonda görülen duruşmaya, önceki celsede tutuklanmasına karar verilen eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hutşit Tolon ile CHP Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile ''Odatv davası'' kapsamında tutuklu olan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük katıldı. Tutuklu sanıklardan CHP Zonguldak Milletvekili ve eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, bir önceki celse savunması tamamlanan CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün meclis çalışmaları için izin alması dolayısıyla tutuksuz sanık emekli Tuğamiral İlker Güven'in savunmasına geçildi.