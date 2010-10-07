İkinci "Ergenekon" davasında 3 tahliye

T24- İkinci "Ergenekon" davası kapsamında yaklaşık 22 aydır tutuklu bulunan sanıklar eski Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek, özel harekat polisi Ayhan Atabek ve Fahri Kepek tahliye edildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı.



Buna göre, dosya kapsamı, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak, sanıklar Mustafa Özbek, Ayhan Atabek ve Fahri Kepek'in tahliyesine karar verildi.