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İKİNCİ "ERGENEKON" DAVASINDA 100. DURUŞMA İSTANBUL (A.A)

14 Şubat 2011 12:42

-İKİNCİ "ERGENEKON" DAVASINDA 100. DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 100. duruşması başladı.      İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan Noyan Çalıkuşu, Hurşit Tolon, Emin Şirin, Tanju Güvendiren, Murat Ağırel, Muhterem Balcı katıldı. Tutuklu sanıklar eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İbrahim Özcan, Hasan Atilla Uğur, Oğuz Bulut, Servet Kaynak ve Levent Göktaş ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, birleştirilen davanın tutuklu sanığı avukat Yusuf Erikel'in salonda bulunmadığını kaydetti. Duruşmayı izlemeye gelen Cumhuriyet gazetesi okurları, Mustafa Balbay'a sevgi gösterisinde bulunarak el salladı. Mustafa Balbay da, onlara el sallayarak, ''Sağlam durun, geçecek bu günler. Hiç canınızı sıkmayın'' dedi.

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